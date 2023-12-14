Минздрав назвал месяц, в котором начнется эпидемия гриппа в Беларуси. Что с COVID-19?

Опубликовано: 14.12.2023 18:50 , Обновлено: 14.12.2023

Минздрав Беларуси провел в республике «вирусологический мониторинг» и опубликовал результаты: по типам и распространенности заболеваний, а еще предположил, когда ожидать «высокие уровни заболеваемости».

По информации Минздрава на середину декабря, в Беларуси отмечают в основном циркуляцию негриппозных респираторных вирусов. Специалисты регистрируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, выявляют единичные случаи циркуляции вирусов гриппа (А(H3N2), А(H1N1) и В), сообщили в ведомстве. И добавили, что сейчас заболеваемость ОРИ – в пределах средних данных, из числа заболевших более 60% – дети до 18 лет.

Минздрав разрешил белорусским школьникам и студентам пропускать занятия без справки врача. Сколько дней?

[info_b]В Беларуси на долю острых респираторных инфекций приходится более 98% всех регистрируемых инфекционных заболеваний, – Минздрав.[/info_b] Сейчас во всех регионах страны отмечается еженедельный прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и COVID-19, – рассказали в ведомстве. И сообщили, что в текущем сезоне нельзя исключить высокие уровни заболеваемости гриппом среди населения, «однако рост заболеваемости гриппом ожидается не в декабре 2023 года, а с января по март 2024 года». В министерстве напомнили о необходимости использовать средства защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию (особенно в больницах и поликлиниках) и правила личной гигиены.

Ранее Телеграф писал, что медицинским и фармацевтическим работникам, которые долго не работали по специальности, придется пройти проверочное испытание. Кого это коснется и где предстоит подтверждать квалификацию?

Минздрав обязал белорусских медиков подтверждать квалификацию в симуляционной клинике. Но не всех