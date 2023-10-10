Минздрав разрешил белорусским школьникам и студентам пропускать занятия без справки врача. Сколько дней?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.10.2023 09:27 , Обновлено: 10.10.2023

Министерство здравоохранения вновь разрешило белорусским школьникам, студентам и учащимся детских садов пропускать занятия при появлении у них признаков острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), не обращаясь при этом к врачу за справкой. Такая практика применялась в прошлом учебном году в период подъёма респираторных заболеваний.

Как следует из письма, направленного Минздравом в Министерство образования Беларуси, отлежаться дома с простудой, не обращаясь к врачу, можно не более 5 дней, сообщило издание Office Life. Если за это время симптомы ОРВИ не уйдут, придётся всё-таки идти в поликлинику и брать справку, чтобы эти дни не были засчитаны как прогулы.

Пока эта рекомендация Минздрава в Беларуси действует лишь как временная норма, введенная на время подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Ведомство вправе её отменить своим решением. Однако, по данным Office Life, уже в этом году Минздрав планирует предложить закрепить эту норму на законодательном уровне в качестве постоянной. При этом предполагается, что количество допустимых периодов пятидневных пропусков в рамках одной четверти или семестра будет ограничено.

[info_b]Отметим, что отлежаться дома без официального оформления больничного листа с 2020 года могут и взрослые работающие белорусы. Согласно указу президента № 143 от 24 апреля 2020 года «О поддержке экономики», нанимателю дано право освобождать от работы сотрудника с болезненным состоянием максимум на три дня, не требуя у него подтверждения болезни от врача. Впрочем, это не обязанность нанимателя, а его право, а точные условия предоставления такого “отгула” (в том числе - условия оплаты этих дней) могут быть прописаны в коллективном договоре.[/info_b]

Напомним, Минздрав Беларуси с 1 сентября отменил действие ряда рекомендаций, введенных ранее из-за пандемии вируса COVID-19. Как следует из официального сообщения Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, коронавирусные рекомендации (по использованию масок, ограничениям при проведении массовых мероприятий и тому подобное) больше не будут действовать в школах и детских садах, вузах, санаториях, церквях и ряде других организаций, где регулярно скапливается большое количество людей.

Минздрав отменил коронавирусные рекомендации в школах и садах. Что изменится?

При этом требования Минздрава к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения таких болезней, как грипп и COVID-19, действовать продолжают.