Минздрав выявил первый случай заражения новым штаммом коронавируса XEС в Беларуси. Чем опасен?

Опубликовано: 14.10.2024 11:53 , Обновлено: 14.10.2024

Министерство здравоохранения Беларуси в понедельник, 14 октября, сообщило о первом случае заражения новым штаммом коронавируса XEC, который впервые был выявлен в Европе в июне 2024 года. Узнали, в чём отличие новой мутации вируса и способны ли существующие сейчас вакцины защитить от нового штамма.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Нечай, занимающая должность главного государственного санитарного врача Беларуси, сообщила, что вариант коронавируса XEC выявили в лаборатории НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в Беларуси. Положительная проба зафиксирована у одного пациента, однако, не уточняется, в каком регионе страны выявили новый штамм болезни.

Нечай подчеркнула, что специалисты “ведут постоянный мониторинг появления новых вариантов коронавируса” и заверила, что в стране есть “всё необходимое лабораторное оборудование” для диагностических исследований коронавирусов.

Чем опасен новый штамм?

Отметим, что пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признала XEC вариантом, вызывающим беспокойство. Однако, по словам учёных, именно этот штамм COVID может стать доминирующим штаммом уже этой зимой.

При этом, как отметило BBC, ведущие производители вакцин против коронавируса не успели включить XEC в свои последние обновлённые варианты препаратов. Тем не менее, как заявил профессор Франсуа Баллу, директор Института генетики при Университетском колледже Лондона, вакцины всё равно должны обеспечивать хорошую защиту от вируса.

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Это же касается и российской вакцины “Спутник V” - её обновили в начале 2024 года, добавив защиту от некоторых штаммов омикрона, но XEC появился позднее. Тем не менее, российский производитель по-прежнему называет её “актуальной”.

[info_b]В общей сложности по миру сейчас “гуляет” пять ключевых штаммов коронавируса:

BA.2.86,

JN.1,

KP.2,

KP.3,

XEC.

Причём все они мутировали от омикрона, варианта коронавируса, впервые зафиксированного в 2021 году в Южной Африке, а последний является мутацией субварианта FLiRT, получившего широкой распространение в прошлом сезоне.[/info_b]

По словам учёных, XEC передаётся несколько активнее, чем другие варианты циркулирующих сейчас штаммов коронавируса, но в остальном мало чем от них отличается. Что касается симптомов, то они схожи с сип томами простуды или гриппа:

высокая температура,

усталость,

кашель,

боль в горле.

Потеря обоняния, мышечные боли и ломота в теле, характерные для короноварису, также сопровождают заболевших XEC.

Ранее Telegraf.news рассказал, о защите от каких трёх других опасных вирусах, помимоCOVID-19, Министерство здравоохранения призвало позаботиться белорусов осенью 2024 года.

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