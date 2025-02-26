Министр труда рассказала, когда в Беларуси должен появиться электронный больничный

Опубликовано: 26.02.2025 17:50 , Обновлено: 26.02.2025

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, когда в Беларуси должны появиться электронные больничные. По её словам, это будет "хорошее подспорье" и нанимателям, и работникам, а бумажные листки нетрудоспособности постепенно уйдут в прошлое.

Наталия Павлюченко заявила, что совместно с Министерством здравоохранения Минтруда поставило себе задачу “интегрироваться на их электронной площадке”. Проще говоря, уже к концу 2025 года медучреждения Республики перейдут на больничные в электронном виде, пообещала министр.

По её словам, нововведение станет “хорошим подспорьем” как для нанимателей, так и для работников. Ожидается, что бумажные листки нетрудоспособности оформляться не будут. Министр утверждает, что это даст возможность работодателям не вносить данные в информационные системы, а больному, соответственно, оформлять их, передало информагентство БелТА.

К слову, ранее Министерство здравоохранения разъяснило новый порядок выдачи и оформления больничных и справок о временной нетрудоспособности, который заработал в Беларуси с 1 января 2025 года. Журналисты Telegraf.news разобрались в самых значимых нюансах.

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Также Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси в конце прошлого года расширил перечень услуг, которые разрешается оказывать государственным больницам, поликлиникам, республиканским научно-практическим центрам (РНПЦ) в выходные и праздники на платной основе.

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