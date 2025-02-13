«Микробов в 4 раза больше, чем на сиденье унитаза» - Ученые назвали неожиданно опасный предмет одежды

Опубликовано: 13.02.2025 12:39 , Обновлено: 13.02.2025

Британские ученые провели исследования, в ходе которых обнаружили неожиданно опасный предмет одежды. Научные изыскания провела компания Initial Washroom Hygiene, занимающаяся уборкой и сантехническим оборудованием.

В ходе исследований выяснилось, что в четыре раза больше микробов, чем сиденье унитаза, могут содержать… перчатки. Это, по мнению учёных, подвергает их владельцев риску заражения опасными микробами, способными провоцировать малоприятные заболевания, сообщило британское издание Daily Mail.

Как рассказал Джейми Вудхолл, технический и инновационный менеджер компании Initial Washroom Hygiene, перчатки, которые защищают руки от холода и дождя, вовсе не гарантируют защиты от бактерий.

«Стоит помнить, что перчатки могут подвергаться множеству потенциальных точек заражения — от хватания за поручни в общественном транспорте и открывания дверей до использования телефона или переноски сумок с покупками», — пояснил Вудхолл.

В ходе проведенных исследований специалисты взяли мазки с внутренней и внешней поверхности 50 пар перчаток и варежек. В результате, по данным издания, во многих мазках уровень микробов превышал допустимый для экспертов по гигиене диапазон на 58%.

Испытания проводились на различных перчатках, включая шерстяные, кожаные, замшевые перчатки, а также варежки и велосипедные перчатки. Из всех проверенных предметов наибольшее количество микробов было обнаружено на велосипедных перчатках, на втором месте оказались шерстяные перчатки, а на третьем — замшевые перчатки.

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Согласно результатам исследования, более половины протестированных образцов показали наличие более 500 единиц биологического вещества, что указывает на высокий уровень загрязнения, а некоторые даже превышали 4000 единиц, при норме от 200 до 500 единиц. Исследование, проведенное теми же учеными в 2012 году, показало, что среднестатистическое сиденье унитаза содержит около 220 единиц загрязняющих веществ.

В связи с этим ученые призвали людей мыть руки до и после ношения перчаток, чтобы защитить себя от опасных инфекций, а также посоветовали регулярно стирать перчатки.

Джейми Вудхолл напомнил, что 80% инфекций передаются именно через руки. По его словам, простое мытье рук остается одним из самых эффективных средств предотвращения распространения вирусов.

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