Ученые раскрыли распространенную привычку, которая может привести к облысению. Многим это не понравится

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Опубликовано: 27.11.2024 12:30 , Обновлено: 27.11.2024

Страх облысения преследует миллионы людей по всему миру. И если вы с тревогой следите за состоянием своей шевелюры, есть плохие новости (хотя для кого как). В новом исследовании ученые обнаружили связь между употреблением алкоголя и выпадением волос.

Исследователи из Пусанского национального университета обнаружили, что люди, регулярно употребляющие алкоголь, в 1,4 раза чаще страдают от андрогенетической алопеции (АГА).

[info_b]АГА - наиболее распространенная форма выпадения волос, от которой страдают миллионы мужчин и женщин по всему миру.[/info_b]

Предыдущие исследования говорили о том, что это заболевание обусловлено в первую очередь генетическими и гормональными факторами. Однако новое исследование дополняет растущее число доказательств того, что факторы образа жизни также могут вносить свой вклад.

“У людей, употребляющих алкоголь, вероятность возникновения АГА может быть несколько выше, чем у непьющих”, - рассказал профессор Юн Хак Ким, возглавлявший исследование.

Предыдущие исследования выявили ряд рисков, связанных с употреблением алкоголя - как краткосрочных, так и долгосрочных.

Например, исследования показали, что длительное употребление алкоголя может увеличить риск развития таких заболеваний, как повреждение печени, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Однако до сих пор практически не было исследований, посвященных его связи с выпадением волос - в частности, с АГА.

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Фото иллюстрационное

В своем новом исследовании ученые провели первый систематический обзор и мета-анализ по проблеме потребления алкоголя и АГА. Анализ показал, что у пьющих людей в 1,4 раза чаще диагностируется выпадение волос, чем у непьющих.

Хотя исследователи не изучали причину этой связи, они считают, что она может быть связана с ацетальдегидом - побочным продуктом метаболизма алкоголя.

“Одна из гипотез заключается в том, что ацетальдегид, побочный продукт метаболизма алкоголя, может влиять на иммунную среду кожи головы - факторы, которые потенциально могут способствовать развитию АГА. Однако этот предполагаемый механизм остается умозрительным», - объяснили они в своем заявлении.

В целом исследователи надеются, что полученные результаты будут способствовать дальнейшему изучению связи между употреблением алкоголя и выпадением волос..

Хотя выпадение волос - это то, о чем беспокоятся многие мужчины, на самом деле у облысения есть ряд преимуществ. Например, согласно исследованию, лысые мужчины считаются более социально зрелыми, умными, образованными и честными по сравнению с мужчинами, у которых полно волос.

Что вызывает выпадение волос?

Для людей совершенно нормально терять небольшое количество волос по мере их восстановления, и в среднем человек может терять от 50 до 100 волос в день.

Однако если люди начинают терять целые участки волос или большое их количество, это может быть более тревожным и, возможно, является признаком чего-то серьезного.

Облысение - распространенная причина выпадения волос с возрастом. Среди других, более серьезных причин - стресс, лечение рака, например химиотерапия или радиотерапия, потеря веса или дефицит железа.

Однако в большинстве случаев выпадение волос носит временный характер, и можно ожидать, что они снова отрастут.

К специфическим медицинским заболеваниям, вызывающим выпадение волос, относятся алопеция - заболевание иммунной системы, недостаточная или избыточная активность щитовидной железы, кожный лишай или лимфома Ходжкина - разновидность рака.

К врачу следует обращаться, если волосы начинают выпадать клочьями, выпадают внезапно, если кожа головы чешется или горит, а также если выпадение волос вызывает сильный стресс.

Ранее Telegraf.news писал, что многие люди думают, что если вырвать седой волос, на его месте вырастает еще больше. Однако эта гипотеза не имеет никаких научных доказательств. Вырывать седые волосы нельзя по другим, более опасным причинам.

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