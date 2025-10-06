Медики рекомендовали белорусам пить кефир и слушать музыку. Это зачем?

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Опубликовано: 06.10.2025 13:15 , Обновлено: 06.10.2025

Осенняя пора — это не только красивые пейзажи и уют, но и время, когда нашему организму требуется особая поддержка перед зимними холодами. Специалисты Гомельского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (Санэпидемслужбы) поделилисьдейственными и недорогимив реализации советами, как оставаться здоровым и бодрым. Судя по их рекомендациям, укреплять нужно не только тело, но и дух.

Почему осень - время стресса для организмов белорусов

С наступлением осени в умеренных широтах, к которым относится и Беларусь, организм человека сталкивается с комплексным воздействием изменяющихся природных условий. Прежде всего, значительно сокращается световой день и уменьшается количество солнечного света, что приводит к снижению выработки витамина D и гормона серотонина, отвечающего за хорошее настроение.

Это может провоцировать так называемую осеннюю хандру, повышенную утомляемость и общий упадок сил. К тому же, резкие перепады температуры и повышение влажности воздуха создают дополнительную нагрузку на системы терморегуляции и иммунитет.

В то же время, похолодание и повышенная влажность создают благоприятные условия для циркуляции различных респираторных вирусов, в первую очередь, гриппа и ОРВИ. Организм, ослабленный перестройкой на новый сезонный ритм и нехваткой солнечного света, становится более уязвимым для патогенов. Кроме того, начало отопительного сезона приводит к сухости воздуха в помещениях, что пересушивает слизистые оболочки носа и горла, ослабляя их естественный барьерный функции и облегчая проникновение инфекции.

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Иммунитет зарождается в кишечнике?

Согласно рекомендациям специалистов, основа крепкого иммунитета закладывается в кишечнике. Пробиотики , содержащиеся в кисломолочных продуктах, таких как кефир, йогурт и ряженка, помогают поддерживать баланс микрофлоры. Причем, это не единственный способ. Не менее важно, по словам экспертов, насыщать организм витаминами из сезонных овощей и фруктов, а также не забывать о белке, необходимом для строительства иммунных клеток.

«Кисломолочные продукты помогают поддерживать баланс полезных бактерий в кишечнике, что напрямую влияет на иммунитет», — сообщили в Гомельской Санэпидемслужбе.

[inf] Кисломолочные продукты, такие как кефир, получаются в результате брожения молока под воздействием специальных бактерий, которые называются пробиотиками . Эти полезные микроорганизмы помогают поддерживать здоровый баланс микрофлоры в нашем кишечнике, что положительно сказывается на пищеварении и укрепляет иммунную защиту организма.

При этом важно понимать, что, несмотря на всю пользу, некоторым людям кисломолочные продукты могут быть противопоказаны, например, при индивидуальной непереносимости лактозы или повышенной кислотности желудка. Поэтому, как и с любым другим продуктом, важна мера и учет особенностей собственного организма. [/inf]

Впрочем, одной диетой дело не ограничивается. Вакцинация от гриппа была названа самой надежной мерой профилактики. Она, как минимум, снижает риск заболеть, а как максимум — помогает избежать серьезных осложнений, например, пневмонии.

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«Движение – жизнь, даже в пасмурную погоду»

Тем временем, врачи призвали не запираться дома из-за плохой погоды. Активный образ жизни, будь то фитнес, йога или просто прогулки, помогут справиться с последствиями осени для организма человека. Главное здесь — регулярность. К тому же, физическая активность отлично поднимает настроение, что для осени особенно актуально.

Помимо прочего, специалисты дали и другие практические советы:

Соблюдать правила гигиены и чаще мыть руки.

Обеспечить полноценный сон.

Увлажнять воздух в помещениях.

Позитивные эмоции как лекарство

Одной из самых неожиданных рекомендаций стал совет слушать любимую музыку. Однако, как пояснили эпидемиологи, психологическое состояние напрямую влияет на физическое здоровье. В осенний период, когда световой день становится короче, особенно важно бороться с хандрой. Вместо того чтобы грустить, они предложили проводить время с близкими, заниматься хобби и, естественно, включать бодрые композиции.

«Слушайте любимую музыку, смотрите позитивные фильмы», — посоветовали в Санэпидемслужбе.

Таким образом, комплексный подход к здоровью, включающий и правильное питание, и физическую активность, и заботу о психике, поможет пережить осень без простуд и с хорошим настроением.