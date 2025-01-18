"В 5 раз дешевле" - В TikTok показали, как сделать 350 грамм творожного сыра из одного литра кефира

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Опубликовано: 18.01.2025 07:00 , Обновлено: 14.01.2025

Творожный сыр — универсальный и полезный продукт, который полюбился многим белорусам. Баночка такой полезной намазки стоит недешево, однако немногие знают, что наслаждаться натуральным творожным сыром можно буквально за копейки. Так, одна из пользовательниц в TikTok показала, как сделать творожный сыр из обычного кефира. Это позволит экономить на покупке продукта в 5 раз. Telegraf.news узнал, выгоден ли такой сыр на самом деле.

Фудблогер Екатерина Савчук активно делится своими кулинарными находками в TikTok. Недавно белоруска показала домашний рецепт творожного сыра, который можно приготовить из одного единственного ингредиента - кефира.

Для этого кисломолочный продукт нужно заморозить.

https://www.tiktok.com/@ekaterina_sauchuk1/video/7458616221110439201

По словам девушки, если просто забросить пакет в морозилку, то отделить упаковку от содержимого может оказаться трудно. Фудблогер порекомендовала перелить напиток в подходящую форму. Например, можно вылить кефир в дуршлаг, устланный пакетом. Это позволит заморозить кефир сразу в удобной для следующего шага форме.

Поместите миску с кефиром в морозилку на ночь. Достаньте замороженный кефир и начните размораживать. Застелите дуршлаг несколькими слоями марли и поместите его на какую-нибудь ёмкость, чтобы образующаяся сыворотка стекала в неё. Накройте кефир и оставьте размораживаться таким образом на день. Замороженный кефир в процессе таяния разделится на творожный сыр, который останется в дуршлаге, и сыворотку, которая стечёт в ёмкость под дуршлагом. Последнюю лучше не выливать и использовать, например, для приготовления оладий.

«Творожный сыр получается гладким и однородным. Для большей плотности можно немного отжать сыворотку», — рассказала фудблогер.

Из литра кефира жирностью 3,2% на выходе получилось 350 грамм творожного сыра. По словам белоруски, это как минимум в 5 раз выгоднее, чем покупать его в магазине, ведь пакет кефира обходится всего в 2 рубля.

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Творожный сыр из кефира выгоднее?

Как узнал журналист Telegraf.news, стоимость 150-граммовой баночки творожного сыра в популярных торговых сетях в среднем стартует от 4 рублей. Таким образом, полученный объём продукта в магазине обошёлся бы примерно в 10 рублей. Учитывая, что литр кефира повышенной жирности стоит примерно в 2 рубля, то выходит, что домашний творожный сыр действительно выгоднее покупного.

Также не стоит забывать, что такой творожный сыр получается натуральнее, в нём нет консервантов и других добавок. А ещё на выходе остаётся сыровотка, которую можно использовать для приготовления других блюд.

Однако некоторые комментаторы отметили, что вкус такого творожного сыра может отличаться от привычного и не всем придётся по вкусу.

Кроме того, будет отличаться и жирность продукта. Домашний творожный сыр будет такой же жирности, как и кефир, из которого он сделан, в то время как жирность магазинных аналогов колеблется в пределах 35–70%.

Мнение комментаторов о домашнем творожном сыре разделилось.

«Я делала. Не нравится. Из магазина вкуснее», — написала одна из пользовательниц.

«А я уже давно так делаю. Мне вкусно», — не согласилась другая.

Желающим сделать продукт жирнее автор видео посоветовала добавить в кефир самой жирной сметаны.

«Всё равно выгоднее. А там каждый сам решает. Я делаю так. Мне выгодно в любом случае. Дома и без консервантов», — заметила фудблогер в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал о том, что сыр моцарелла — неотъемлемая часть итальянской кухни. Его нежный вкус, мягкая текстура и сливочный аромат вызывают желание приготовить из нее самые разнообразные блюда. Моцареллу можно есть как в горячем, так и в холодном виде, например, добавляя в салаты. Но знаете ли вы, что такой сыр можно приготовить самостоятельно? Это проще, чем вы могли бы подумать.

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