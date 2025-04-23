"Мамы боялись" — Минские врачи развеяли 2 мифа о прививках против гриппа и ВПЧ. Сколько белорусов отказываются вакцинироваться вообще?

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Опубликовано: 23.04.2025 14:01 , Обновлено: 23.04.2025

Минские врачи на пресс-конференции 23 апреля развеяли мифы о вакцинации. Специалисты рассказали, почему прививка от гриппа не вызывает болезнь, а вакцина против ВПЧ не влияет на фертильность. Они также озвучили, сколько белорусов отказываются от иммунизации и какие новые прививки, по их мнению, должны появится в национальном календаре.

“Мамы боялись прививать своих девочек”

На пресс-конференции «Проведение Европейской недели иммунизации» 23 апреля минские врачи назвали журналистам Telegraf.news несколько самых распространенных мифов о вакцинах.

Так, по словам заместителя главного врача по эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Аллы Дашкевич, существует мнение, что человек делает прививку от гриппа и заболевает.

«Такие ситуации возможны, когда человек сделал прививку и все равно заболел. Но эта ситуация никоим образом не связана с вакцинацией. У нас в стране применяются инактивированные вакцины, которые не могут вызвать заболевание. Может быть стечение обстоятельств. Возможно, человеку делали прививку, когда он уже был в инкубационном периоде», — пояснила она.

Алла Дашкевич

В свою очередь заведующая лабораторией онкогинекологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Ольга Матылевич отметила, что существует миф, что прививка против вируса папилломы человека влияет на фертильность, или способность к родам.

«Мамы очень боялись прививать своих девочек. Но уже доказано, что это не так. Взяли 500 тыс. девочек привитых и 500 тыс. непривитых. Было доказано, что прививка не влияет на фертильность. Прививка против ВПЧ — уникальная возможность избежать предонкологию и онкологию шейки матки и других половых органов у человека», — подчеркнула специалист.

Ольга Матылевич

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Сколько белорусов отказываются прививаться?

Алла Дашкевич заявила, что в Беларуси ежегодно охват населения прививками составляет 97-98%. По ее словам, оставшиеся 2% — это люди, которые не привиты по причине противопоказаний и те, кто отказывается от прививок.

«Говоря об отказчиках, я бы сказала, что их количество небольшое. Большее количество тех, кто колеблется в принятии решения. И работа с такими взрослыми, родителями осуществляется многоуровневая. В организациях здравоохранения это проводятся беседы, начиная от педиатра до заведующих отделений, заместителя руководителя и руководителя. Когда на всех этапах специалисты пытаются донести правильную информацию о вакцинации», — утверждает эксперт.

По ее словам, 10% отказников удается разубедить, и они прививаются и прививают своих детей.

«К сожалению, какая-то часть отказов все же остается и в этом направлении работа продолжается», — сказала спикер.

Какие прививки еще нужно включить в национальный календарь?

Кроме того, на пресс-конференции главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по детским инфекционным болезням, председатель совета по иммунопрофилактики Министерства здравоохранения, доктор мед наук, профессор Оксана Романова ответила на вопрос Telegraf.news, какие новые заболевания могут потребовать включения в календарь прививок в ближайшие годы.

[info_b] Отметим, что сейчас в Беларуси с 1 января 2025 года действует новый Национальный календарь, который включает 13 профилактических прививок. Среди новаций — пневмококковая вакцина, ревакцинация коклюша, вакцина протии вируса папилломы человека. [/info_b]

По мнению эксперта, надо вводить вакцинацию протии менингококковой инфекции.

«Это непредсказуемая инфекция для ребенка, для подростков, для взрослых и пожилых людей. Мы работаем, и Минздрав нас в этом поддерживает», — пояснила врач.

Также на экспертном совете рассматривается вариант вакцинации от ротавирусной инфекции.

«Эта инфекция, с которой вроде бы можно справиться, но она дает ситуации, когда дети попадают и в реанимационное отделение. Детей необходимо защищать», — подчеркнула профессор.

Оксана Романова

А еще эксперты считают необходимым вакцинировать людей от ветряной оспы:

«Вроде малые дети переносят ее нормально, но есть десяток людей, которые поступают с бактериальными осложнениями, требуется и хирургическое вмешательство, и антибактериальная терапия».

Рассматривается и вакцинация против клещевого энцефалита.

«Есть очаги в стране, где превышаются пороговые значения. Надо население республики защищать от этих инфекций. Многие из нас путешествуют, могут привозить инфекции такие как малярия. Мир непредсказуем, вирусов так много и они мутируют. Что будет дальше, сложно предсказать», — заметила Оксана Романова.

Она подчеркнула, что для вакцинации нужны деньги. Совет, который она возглавляет, успешно работает с Минздравом, с эпидемиологами для того, что дополнять календарь прививок.

Ранее Telegraf.news писал, что в официальном телеграм-канале санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области сообщили об опасности инфекции, которую сложно выявит на первых этапах, но которая может привести даже к параличу.

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