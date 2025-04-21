"Появляются три главных симптома" - Гомельские эпидемиологи рассказали, как не спутать с простудой инфекцию, вызывающую немоту и паралич

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Опубликовано: 21.04.2025 08:25 , Обновлено: 21.04.2025

В официальном ТГ-канале санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области сообщили об опасности инфекции, которцию сложно выявит на первых этапах, но которая может привести даже к параличу

[inf]Речь идёт о менингококковой инфекции , которую в быту белорусы называют менингит . Ее пагубное действие заключается в том, что происходит воспаление мозговых оболочек или менингококковый сепсис (заражение крови). Иногда же наблюдается назофарингит (воспаление слизистой носа и глотки).

Менингококк (Neisseria meningitidis) – это возбудитель болезни. Выделяют 18 его серологических групп, некоторые из которых (А, В, С) могут стать причиной возникновения вспышки заболевания. В Беларуси чаще всего выделяют менингококк группы В (75-80%), на втором месте – С (15%). Инкубационный период составляет от 1 до 10 суток (в среднем около 5-7 суток).[/inf]

“После перенесенного заболевания может развиться осложнение – глухота, у маленьких детей – глухонемота, в редких случаях – параличи”, - предупредили в ТГ-канале санитарно-эпидемиологической службы Гомельской области.

Эпидемиологи напомнили, что болезнь в начале очень похожа на простуду. “Первые признаки болезни ничем не отличаются от обычной простуды: насморк, кашель. Затем появляются три главных симптома: высокая температура тела до 38-40 ? градусов, внезапные приступы рвоты и сильная головная боль”, - говорится в сообщении.

Эпидемиологи уточнили, что менингококковой инфекцией чаще болеют дети в возрасте 1-2 лет, у которых недостаточный иммунитет, среди взрослых – молодые люди до 30 лет. При этом инфекция передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре).

Можно ли белорусам избежать заболевания?

“Самолечение при менингококковой инфекции недопустимо!” - для начала написали медики. А в качестве основной меры для предотвращения заболевания эпидемиологи посоветовали профилактику:

Избегать переохлаждений.

Ограничить поездки с ребенком в общественном транспорте, а также избегать “зрелищных мероприятий”, магазинов и другие места массового нахождения людей.

В рекламаенациях содержится и совет принимать водные процедуры, а также соблюдать режим дня, принимать полноценное и сбалансированное питание.

“Чтобы не заболеть и не заразить окружающих, нужно избавляться от хронических заболеваний носоглотки – фарингита, тонзиллита, ларингита*, - уточнили медики.

Также гомельские эпидемиологи напомнили о важности влажных уборок и проветривания, так как возбудитель инфекции “неустойчив во внешней среде”

“Все лица, общавшиеся с больным в семье, коллективе в течение 10 дней должны находиться под медицинским наблюдением, обследоваться на носительство менингококков”, - были категоричны в санитарно-эпидемиологической службе Гомельской области.

Впрочем, ранее в Минском зональном центре гигиены и эпидемиологии утешили, рассказав, что в Беларуси ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией “стабильно низкая” на протяжении многих лет. В среднем этот показатель составляет менее 1 случая на 100 000 населения.