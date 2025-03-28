Могут ли белорусы пройти диспансеризацию в частных медцентрах? Рассказала замглавврача минской поликлиники

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Опубликовано: 28.03.2025 13:40 , Обновлено: 28.03.2025

Представители учреждений здравоохранения на пресс-конференции 28 марта раскрыли подробности о процессе диспансеризации в Беларуси. Telegraf.news узнал, тото кому и зачем нужно обследоваться, какие показатели здоровья оценивают врачи, можно ли сделать это в частном медцентре и как проходит диспансеризация детей.

[info_b]Согласно постановлению Министерства здравоохранения, диспансеризацию в возрасте 18-39 лет раз нужно проходить в три года, в 40 и более — раз в год. В каждой поликлинике работают кабинеты для диспансеризации. Кроме того, наниматели обязаны предоставить для этого работникам один оплачиваемый день.[/info_b]

Что такое диспансеризация и зачем нужна?

Заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения «32-я городская клиническая поликлиника Светлана Муха отметила, что основной целью диспансеризации является выявление хронических неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических, на ранних стадиях.

В основном диспансеризация проводится в течение одного рабочего дня, но пенсионеры, а также лица за пять лет до пенсии могут пройти ее и за два дня.

«Врач проводит анализ всей имеющейся медицинской документации пациента, в том числе в электронном виде. Проводится анализ в динамике посещений врачей, диагнозов и лабораторных исследований», — перечислила Светлана Муха.

Затем проводится медицинский осмотр, оценка факторов риска и заполняется карта рисков, симптомов предопуховолевых и опухолевых заболеваний. Далее — необходимое обследование, по результатам которого, медработник проводит консультацию по ЗОЖ, и дает рекомендации по устранению факторов риска.

Если есть необходимость, проводится запись к врачу-специалисту, в основном к врачу общей практики, для дальнейшего обследования и лечения.

Фото иллюстрационное

Что входит?

Для первой группы населения (с 18 до 39 лет) раз в три года проводится оценка предопухолевых и опухолевых симптомов и оформляется карта. Врач назначает общий анализ крови и общий анализ мочи. Также:

биохимический анализ крови с определением уровня креатинина, алата, триглециридов, общего холестерина%

электрокардиограмму;

рентигенфлюорографическое обследование.

Женщин направляют и в смотровой кабинет.

Все эти обследования проводятся и для второй группы населения (с 40 лет), но уже раз в год. Кроме этого, женщин также обследуют на предмет заболеваний шейки матки, молочной железы, мужчин - предстательной железы.

А еще женщин направляют на маммографию в возрасте 49-58 лет один раз в три года, на исследование ВПЧ (вирус папилломы человека) в возрасте 40 и 60 лет раз в пять лет, и 30 и 39 лет один раз в шесть лет. Мужчин —на исследование ПСА (простатический специфический антиген) в возрасте 50-65 лет один раз в два года.

Фото иллюстрационное

Можно ли пройти диспансеризацию в частном медцентре?

Да, по словам медиков, можно сдать анализы и пройти ЭКГ в частном медицинском центре. Они будут засчитаны, но сам медосмотр и оценку по факторам риска нужно пройти непосредственно в поликлинике .

Если вы прошли медосмотр при поступлении на работу, диспансеризация все равно нужна.

Как проходит диспансеризация детей?

Специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии Министерства здравоохранения Республики Беларусь, главный врач учреждения здравоохранения «6-я городская детская клиническая поликлиника» Анна Котова отметила, что все дети проходят диспансеризацию с первых дней жизни и до достижения 18 лет.

«В первые три дня врач-педиатр-участковый, медицинская сестра осматривают новорожденного ребенка на дому. При выписке из роддома определяются группы риска, мы наблюдаем детей по патологии центральной нервной системы, внутриутробному инфицированию, по развитию анемии и синдрому внезапной смерти. Мы после трех дней жизни наблюдаем ребенка раз в неделю до достижения месячного возраста. До года всех детей осматривают в поликлинике раз в месяц», — перечислила специалист.

Фото иллюстрационное

В обязательном порядке проводится измерение роста и веса, окружности головы, окружности грудной клетки, осуществляется осмотр, проводится общий анализ крови и мочи. Также проходят осмотр врач-хирург, врач-ортопед и врач-невролог.

В возрасте год в обязательном порядке дети проходят осмотр стоматолога. В возрасте более 2-х лет также осмотр стоматолога, антропометрия, измерение давления, оценка остроты слуха, остроты зрения и потом педиатр. Также дети проходят медосмотр для получения справки при поступлении в детский сад и в школу.

«Важно, чтобы избежать больших очередей перед 1 сентября, привести ребенка в месяц его рождения. Справка действует один год», — уточнила она.

Педиатр при осмотре устанавливает группу здоровья:

I группа - здоровые дети без отклонений в физическом и нервно-психическом развитии без функциональных отклонений, хронических заболеваний или пороков развития;

II группа - дети, у которых нет хронических заболеваний, но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения;

III группа - дети, имеющие хронические заболевания с сохраненными или компенсированными функциональными возможностями; дети с физическими недостатками;

IV группа - дети, имеющие хронические заболевания, с физическими недостатками, дети-инвалиды.

«Врач-педиатр дает рекомендации по диете, по закаливанию, по рассадке в классе в зависимости от остроты зрения, определяет группу по физкультуре. Так что диспансеризация детей у нас проходит на постоянной основе», — заключила Анна Котова.

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