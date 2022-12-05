Лукашенко похвалил белорусских медиков "не за то, что они лечили"

Опубликовано: 05.12.2022 11:33 , Обновлено: 05.12.2022

Александр Лукашенко 5 декабря принял у себя во дворце министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Он похвалил чиновника и белорусских медиков за борьбу с коронавирусом и работу под "жёстким давлением".

“За ковид, конечно, спасибо. Я уже не единожды возвращался к этому вопросу. Напомню: моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились”, - заявил Александр Лукашенко.

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По его словам, никто в мире “не справился с этой проблемой, как это сделано было в Беларуси”. Александр Лукашенко выразил уверенность, что это потому, что медики работали “под контролем жестоким и давлением система здравоохранения работает”.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил 8 ноября, что белорусскую вакцину от коронавируса начнут производить уже в этом году. Но в оборот она не попадет, так как предстоят ещё испытания в 2023 году.

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