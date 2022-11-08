В НАН РБ рассказали, на ком будут испытывать белорусскую вакцину от коронавируса

Опубликовано: 08.11.2022 19:09 , Обновлено: 08.11.2022

Председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил 8 ноября, что белорусскую вакцину от коронавируса начнут производить уже в этом году. Но в оборот она не попадет, так как предстоят ещё испытания в 2023 году.

“На предприятии готовы к производству нашей белорусской вакцины от ковида, и после ее получения мы будем проводить ее клинические испытания с добровольцами”, - [link href=“https://www.belta.by/regions/view/proizvodstvo-belorusskoj-vaktsiny-ot-covid-19-nachnetsja-v-vitebskom-rajone-do-kontsa-nojabrja-533770-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказал [/link] академик.

По словам Владимира Гусакова, белорусская вакцина прошла пока только доклинические испытания, в ходе которых показала “высокую эффективность”.

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Глава НАН РБ пообещал, что на предприятии в Витебской области также будут производить другие вакцины, которые будут адаптированы “с учетом территориальной и генетических особенностей белорусов”.

Владимир Гусаков утверждает, что “вакцины, которые производятся за рубежом, могут действовать на жителей других стран иначе, чем на коренное население, и иметь другую картину реакции на такие препараты”.

По словам главы НАН РБ, именно поэтому власти Республики решили разработать свои вакцины от Covid-19 и других вирусных заболеваний.

Ранее Телеграф сообщил, что в Минздраве объяснили, почему белорусскую вакцину от коронавируса решили производить на заводе ветпрепаратов для животных.

«Новое предприятие, которое будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании (без какой-то взаимосвязи с животным миром). Здесь взаимосвязь только одна – это опыт работы. Все равно есть определенное сходство. Вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают. Для производства разницы нет», — рассказал директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков.

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