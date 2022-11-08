В белорусских аптеках появились таблетки от коронавируса. Где и кто может купить?

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Опубликовано: 08.11.2022 09:16 , Обновлено: 08.11.2022

В Минздраве Беларуси сообщили 8 ноября, что в белорусские аптеки поступило лекарство "Скайвира", которое, по заявлениям производителя, может лечить от коронавируса.

На данный момент таблетки, производства АО «Биохимик», продаются в аптечной сети РУП «Белфармация». Но купить их можно только по рецепту врача. Стоит препарат почти 476 рублей.

До этого в продаже появилось ещё одно средство от Covid-19 “Мирабивир”. В поиске лекарств указано, что пачка таких таблеток в Беларуси стоит ещё больше - 648 рублей.

“Скайвира” содержит комбинацию двух действующих веществ (нирматрелвира и ритонавира). “Направленный механизм действия на вирусную протеазу определяет успех лечения вне зависимости от штамма SARS-CoV-2”, - утверждают в Минздраве Беларуси.

Белорусские врачи будут назначать эти таблетки для лечения пациентов в амбулаторных условиях. Главная цель “Скайвиры” - предотвратить осложненное течение заболевания Covid-19 и госпитализацию, ускорить выздоровление и минимизировать выраженность постковидного синдрома.

Производитель «Скайвира» рекомендует принимать его по одной таблетке два раза в сутки в течение пяти дней. Начать прием таблеток следует как можно раньше после постановки диагноза или в течение пяти дней после появления первых симптомов.

На самом деле, лекарство “Скайвира” является аналогом препарата Paxlovid от компании Pfizer. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в апреле 2022 года рекомендовала применять препарат Paxlovid для лечения легкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации.

А какие побочные эффекты?

В инструкции к лекарству сам производитель указал наиболее частые нежелательные реакции: дисгевзия (нарушение восприятия вкуса) (5.6%), диарея (3.1%), головная боль (1.4%) и рвота (1.1%).