Людей с этой группой крови инсульт поражает чаще. Учёные рассказали, кто подвержен риску до 60 лет

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Опубликовано: 16.12.2024 09:26 , Обновлено: 16.12.2024

Инсульт — состояние, которое у многих ассоциируется только с пожилым возрастом. Однако оно может сразить и задолго до 60 лет. Так учёные выявили зависимость между частотой появления инсульта и группой крови. Кому стоит быть внимательнее?

Инсульту чаще всего подвержены люди в возрасте, и это неслучайно. С годами в работе сердечно-сосудистой системы накапливается много огрехов в виде высокого кровяного давления, закупорки или сужения кровеносных сосудов и мерцательной аритмии. Всё это факторы, увеличивающие вероятность инсульта.

Однако, несмотря на это, инсульт может возникнуть и у очень молодых людей в возрасте 30-40 лет. Врачебная практика знакома с массой таких случаев, а причины этого явления не столь хорошо изучены, чтобы можно было разработать чёткие профилактические мероприятия для этой категории населения.

В 2022 году в официальном журнале Neurology Американской академии неврологии (AAN) учёные-медики поделились результатами проведённого исследования, которое даёт возможность для лучшего понимания причин, связанных с риском инсульта у людей в возрасте до 60 лет. Анализ касался связи между инсультом и группой крови и позволил сделать некоторые конкретные выводы.

Новость Телеграф

Группа крови, связанная с самым высоким риском инсульта

На основе генетического анализа групп крови, проведенного на группе из почти 17 000 человек, можно сделать вывод, что самый высокий риск раннего инсульта наблюдается у людей с II (A) группой крови. Это относится к людям в возрасте от 18 до 60 лет. Вероятность инсульта умеренно возрастает при III (B) и IV (AB) группах.

Наименьший риск инсульта наблюдается у людей с I (O) группой крови. У них частота инсультов в возрасте от 18 до 60 лет на 12% ниже, чем у людей с другими группами крови.

«Пока мы не знаем, почему именно группа A несет больший риск. Наверняка это связано с факторами свертываемости, тромбоцитами, клетками, выстилающими сосуды, и белками, циркулирующими в крови, которые участвуют в образовании тромбов. Но нам точно понадобятся новые исследования, чтобы прояснить механизм, приводящий к повышению риска», — объяснил профессор Стивен Киттнер.

Ранее исследователи выявили, что обладатели II группы крови также подвержены другим рискам заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Например, одно из исследований выявило немного больший риск образования тромбов в ногах, известных как тромбоз глубоких вен.

Учёные отметили, что дальнейшие исследования этого вопроса могут стать отправной точкой для внедрения соответствующих профилактических решений по предотвращению инсульта. Однако на данном этапе эти профилактические меры такие же, как и для любой категории людей, поскольку разница не так существенна.

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Какие меры профилактики соблюдать для снижения риска?

Первым шагом для снижения рисков инсульта должен стать контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови. Эти показатели должны находиться в пределах нормы. Регулярные медицинские осмотры позволяют своевременно выявлять отклонения и принимать меры.

Вторым неотъемлемым элементом являются здоровые привычки. Рациональное питание, богатое овощами, фруктами и цельными злаками , способствует улучшению сердечно-сосудистой системы. Умеренные физические нагрузки, такие как прогулки, плавание или занятия спортом , благоприятно влияют на общее состояние организма.

Так же следует избегать вредных привычек: курение и чрезмерное употребление алкоголя значительно увеличивают риск инсульта. Психоэмоциональное здоровье не менее важно: стресс и депрессия могут усугублять ситуацию , поэтому методы релаксации, такие как медитация или йога, будут полезны.

Заключительным аккордом в профилактике инсульта является осознание симптомов, требующих немедленного обращения за медицинской помощью . Чем быстрее будет оказана помощь, тем выше шансы на благоприятный исход.

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