Латвийка похвасталась "белорусскими зубами". Зрители сравнили дешевле ли, чем в Турции

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2025 14:21 , Обновлено: 28.01.2025

Латвийка приехала в Беларусь лечить зубы и похвасталась в соцсетях промежуточными результатами. Зрители сравнили не только работу белорусских ортодонтов, но и цены на одну из самых дорогих стоматологических услуг с ценами в Латвии, а также Турции, которая в последние годы активно развивает медицинский туризм.

Гражданка Латвии, которая публикует видео в TikTok под ником rizanka_zanna, рассказала, что в Минск приехала специально на операцию по установке зубных имплантов. По словам женщины, в какой-то момент её зубы “начали просто сыпаться”, из-за чего зубной ряд сверху и снизу у неё был полностью удален (в общей сложности - 12 зубов). Латвийские врачи предложили ей установить импланты и выставили огромный счёт. По приблизительным подсчётам, имевшихся на руках денег ей едва хватало на половину имплантов.

По совету подруги женщина обратилась за консультацией в одну из минских стоматологических клиник. Там пациентка вписалась в ту же цену, но за всю челюсть.

Установка временных имплантов в одной из минских клиник длилась больше двух часов. Теперь с временными коронками женщине придётся походить не меньше полугода, после чего их можно будет заменить коронками из циркония.

“Начинаю учиться жить с новыми зубами. Скажу сразу - это трудно. Во рту как будто лежит большая капа и очень сильно мешает”, - поделилась своим опытом женщина.

В комментариях под видео многие зрители подтвердили, что стоимость услуг ортодонтов в Беларуси и Латвии отличается в разы. Так, за один зубной имплант в Риге придётся отдать от 650 евро, тогда как в Минске цены на такую услугу стартуют от 900 рублей (то есть от 250 евро в эквиваленте).

“Ради нескольких зубов есть смысл, ради одного точно нет”, - написал один из зрителей, напомнив о “сопутствующих расходах”, которые неизбежны в случае поездки за рубеж.

Другой комментатор привёл в качестве альтернативы Минску Турцию. Там, по его словам, “всё дешевле, быстрее и качественнее” за счёт того, что эта сфера сейчас там активно развивается и “оборот клиентов” значительно больше.

Впрочем, некоторые участники дискуссии, которая развернулась под видео латвийки, возразили, что если учесть стоимость перелёта, то “перевес в сторону Турции не большой”. К тому же следует помнить о возможных осложнениях таких непростых операций, а разбираться с ними, если возникнет такая необходимость, всё же проще в стране проживания, равно как и решать любые спорные моменты с врачами.

Ранее Telegraf.news рассказал о другом видео в TikTok, снятом уже белоруской. В нём женщина рассказала, как начала эпопею под названием «лечение зубов». По словам автора ролика, это «безумно дорого». Люди, посмотревшие видео, активно подхватили тему и оставили более восьмисот комментариев. Не остался в стороне и Минздрав.

«Где взять деньги?!» – Белоруска призвала подписчиков лечить зубы. Те рассказали, сколько уже потратили

Кстати, летом прошлого года Минздрав Беларуси решил ускорить платных стоматологов в два раза, объясняя это желанием снизить цены на платные услуги этих специалистов.

Минздрав Беларуси решил ускорить платных стоматологов в два раза. Что изменится с 1 июля?