Курица в свинине? Россельхознадзор взял на усиленный контроль 4 предприятия Беларуси

Опубликовано: 15.10.2025 10:37 , Обновлено: 15.10.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) потребовала от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси взять на "усиленный лабораторный контроль" ещё четыре местных предприятия. Узнали, на какие нарушения пожаловались российские проверяющие.

Так, в мясных консервах Жлобинского мясокомбината “Свинина тушеная” сотрудники Россельхознадзора обнаружили ДНК курицы , а этот компонент не был заявлен на маркировке тушёнки.

В колбасе Гродненского мясокомбината проверяющие Россельхознадзора, согласно их отчёту, обнаружили окситетрациклин - антибиотик широкого спектра действия, который ветеринары часто применяют для лечения свиней и крупного рогатого скота, в частности, против сальмонеллеза, сибирской язвы, маститов и так далее.

Продукция ещё двух белорусских предприятий не прошла проверку Россельхознадзора из-за потенциально опасных микроорганизмов:

в говядине ООО “ПромитасТрейд” - листерии,

в сухом молоке Слуцкого сыродельного комбината - бактерии группы кишечной палочки.

[inf]Если кишечная палочка способна провоцировать у человека лишь острые кишечные инфекции, то листерии считаются более опасными для человека. Во всём мире этот возбудитель находится под особым вниманием. Болезнь, которую вызывают они вызывают, — листериоз, может поразить центральную нервную систему и вызвать менингит и энцефалит. По данным ВОЗ, ежегодно от этой болезни погибает около 250 человек.[/inf]

Не из мяса? Директор призналась, какая колбаса самая выгодная для мясокомбината

Это не первый случай, когда российские проверяющие заявляют об обнаружении потенциально опасных бактерий и запрещённых веществ в продукции белорусских производителей. Ранее Telegraf.news рассказывал, как осенью 2023 года Россельхознадзор и усмотрел антибиотики в детских консервах популярного белорусского производителя.

Россельхознадзор заявил, что нашел антибиотики для кроликов в белорусских детских консервах