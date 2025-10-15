Курица в свинине? Россельхознадзор взял на усиленный контроль 4 предприятия Беларуси
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) потребовала от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси взять на "усиленный лабораторный контроль" ещё четыре местных предприятия. Узнали, на какие нарушения пожаловались российские проверяющие.
Так, в мясных консервах Жлобинского мясокомбината “Свинина тушеная” сотрудники Россельхознадзора обнаружили ДНК курицы , а этот компонент не был заявлен на маркировке тушёнки.
В колбасе Гродненского мясокомбината проверяющие Россельхознадзора, согласно их отчёту, обнаружили окситетрациклин - антибиотик широкого спектра действия, который ветеринары часто применяют для лечения свиней и крупного рогатого скота, в частности, против сальмонеллеза, сибирской язвы, маститов и так далее.
Продукция ещё двух белорусских предприятий не прошла проверку Россельхознадзора из-за потенциально опасных микроорганизмов:
- в говядине ООО “ПромитасТрейд” - листерии,
- в сухом молоке Слуцкого сыродельного комбината - бактерии группы кишечной палочки.
[inf]Если кишечная палочка способна провоцировать у человека лишь острые кишечные инфекции, то листерии считаются более опасными для человека. Во всём мире этот возбудитель находится под особым вниманием. Болезнь, которую вызывают они вызывают, — листериоз, может поразить центральную нервную систему и вызвать менингит и энцефалит. По данным ВОЗ, ежегодно от этой болезни погибает около 250 человек.[/inf]
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Это не первый случай, когда российские проверяющие заявляют об обнаружении потенциально опасных бактерий и запрещённых веществ в продукции белорусских производителей. Ранее Telegraf.news рассказывал, как осенью 2023 года Россельхознадзор и усмотрел антибиотики в детских консервах популярного белорусского производителя.
Россельхознадзор заявил, что нашел антибиотики для кроликов в белорусских детских консервах