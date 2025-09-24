Не из мяса? Директор призналась, какая колбаса самая выгодная для мясокомбината

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Опубликовано: 24.09.2025 08:51 , Обновлено: 24.09.2025

Какую колбасу мясокомбинату выгоднее производить и продавать - сырокопчёную высокого ценового сегмента или бюджетный сервелат или условную "варёнку"? Директор молдавского мясокомбината Mezellini Анжела Георгита объяснила особенности ценообразования в мясной промышленности и раскрыла секрет, как цена может подсказать покупателю примерный состав колбасы.

Производственными секретами руководитель одного из ведущих молдавских мясокомбинатов поделилась на официальной страничке предприятия в TikTok. Анжела Георгита заявила, что производить дешёвую колбасу мясокомбинату выгоднее, чем дорогостоящую сырокопчёную, и объяснила, почему.

На стоимость продукта для самого предприятия влияет два ключевых фактора - состав продукта и технология его производства. В случае с бюджетной колбасой оба играют на руку производителю - для неё можно использовать более дешёвое сырьё и готовится продукт быстрее.

“Получается парадокс: на дешёвой колбасе комбинаты зарабатывают больше”, - призналась директор и объяснила нюансы.

Так, в колбасе низкого ценового сегмента меньше мяса. Как правило, в неё добавляют растительный белок - сою - которая обходится комбинату в разы дешевле, чем мясо. Что же до самого мяса, то в дешёвой колбасе оно также дешевле: как правило, на такие сорта пускают не дорогостоящие лопаточные или шейные части, и даже не мясные обрезки, а мясо механической обвалки.

[inf]На предприятии пояснили, как производится это мясо механической обвалки (ММО) : масса из мяса и костей проталкивают через специальные сита, отсеивая слишком большие кости. Оставшуюся фракцию из мяса, жира и хрящей прессуют в пастообразную массу. Для ММО не используют лишь лапы, кожу шеи и головы животных.

На выходе получается готовый продукт, состоящий примерно на половину из мышечной ткани, на 40-50% - из соединительной ткани и до 10% - из хрящей и костей.[/inf]

В то же время для производства сырокопчёной колбасы, наоборот, требуется хорошее мясо, причём в большем количестве, чем получится продукта на выходе. Так, чтобы получить 1 кг сырокопчёной колбасы, нужно переработать до 2 кг мяса. Повышает итоговую цену продукту и особенности технологического процесса - такую колбасу нужно выдерживать порядка 2 месяцев на комбинате, прежде, чем отправить на прилавки магазинов.

“Здесь прибыль минимальная”, - призналась Георгита.

Покупателям, которые не желают видеть на своём столе продукт из ММО или сои, директор посоветовала ориентироваться не только на состав, указанный на упаковке, но и на цену. По её словам, если колбаса стоит дешевле 70 лей (в эквиваленте это около 15 рублей) - скорее всего в ней присутствует и растительный белок, и ММО.

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