Кому из белорусов нужно пить разбавленный водой желатин? Этот напиток поможет при одном недомогании

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.02.2024 14:18 , Обновлено: 02.02.2024

Есть очень неприятное недомогание, которое портит жизнь многим людям, и не только пенсионного возраста. Речь – о болях в суставах. Различных лекарственных средств от этого недуга в аптеках немало – большей частью мазей и гелей. Но, оказывается, существует простой домашний рецепт, который может принести облегчение. В его основе всего два ингредиента, поэтому приготовить совсем просто. Главный ингредиент – желатин.

Всего-то и нужно – смешать две чайные ложки желатина в 125 мл воды и оставить на ночь для набухания. А на следующий день просто выпить натощак. Употребление такого напитка поможет снять боль в суставах, посоветовал портал Pysznosci.pl. А чтобы смесь как следует подействовала, предложил пить регулярно. «А если вкус желатина окажется не очень приятным, можно добавить лимонного сока или меда».

«Однако прежде чем начать лечение, проконсультируйтесь с врачом, – предупредили авторы публикации. – Помните, что каждый случай индивидуален, поэтому консультация специалиста в данном случае просто необходима».

Кому из белорусов обязательно есть холодец? Врачи рассказали, как часто

Что стоит знать о пользе желатина

[inf]Желатин содержит, помимо прочего, большое количество белка, витаминов группы В и минералов, включая железо, магний и кальций. Кроме того, в нем присутствует ценный коллаген, который оказывает благотворное влияние на соединительную ткань, суставы, кости, а также кожу, волосы и ногти.[/inf]

Из чего делают желатин?

Что объединяет мармеладных мишек, пленку для фотографий, жевательную резинку, капсулы для лекарственных препаратов и спички? Во всех них есть желатин. Мы встречаем его повсеместно и порой в самых неожиданных вещах, но мало кто знает, из чего его делают. Спойлер – ответ вас может расстроить.

Из чего делают желатин? Вот причем здесь кости и кожа животных