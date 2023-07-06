Когда появится в Беларуси? Японские ученые создали препарат, который выращивает новые зубы

Опубликовано: 06.07.2023 12:48 , Обновлено: 06.07.2023

Японцы разработали лекарство, которое может помочь людям вырастить новые зубы. Клинические испытания должны начаться летом 2024 года.

Препарат предназначен людям, у которых из-за врожденных факторов набор коренных зубов неполный (анодонтия).

Ученые обнаружили ген, отсутствие которого увеличивало число зубов у мышей (синтезируемый этим геном белок (USAG-1) ограничивает рост зубов). Было разработано антитело, способное блокировать функцию белка, ограничивающего рост зубов.

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Специалисты провели эксперимент: мышам с врожденным малым количеством зубов давали лекарство, в результате чего у них начали расти новые зубы. Когда исследователи применили препарат на хорьках, то у них тоже выросли дополнительные зубы.

Сейчас идут работы по подготовке лекарства к использованию для человека. Как только подтвердится, что оно не оказывает вредного воздействия на организм, его направят на лечение детей, у которых наблюдается анодонтия.

Отмечается, что в случае успеха, препарат может совершить переворот в стоматологии: люди смогут отказаться от протезов, имплантов и выращивать собственные новые зубы. Ученые стремятся подготовить его к широкому использованию в 2030 году, сообщил портал mainichi.jp.

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