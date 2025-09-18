Когда белорусы смогут рассчитывать на бессмертие? Ведущие медики страны дали прогноз

🎤 Мнение

Опубликовано: 18.09.2025 09:39 , Обновлено: 18.09.2025

Ведущие белорусские врачи ответили на вопрос, могут ли люди в ближайшей перспективе рассчитывать на кратное положение жизни и даже на бессмертие. Эксперты в разных областях медицины оценили потенциал сегодняшних достижений науки в этой сфере.

Директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, доктор медицинских наук и академик НАН Олег Руммо считает, что технически человечество может достигнуть такого уровня науки, чтобы значительно продлять жизнь. По его словам, тут стоит помнить, что важны не только дополнительные годы, но и их качество.

“Важно другое: борьба со старением, предупреждение гибели клеток и тканей, лечение рака, болезней сердца и сосудов. То есть речь о комплексном подходе, который включает не просто замену органов, а глубокое вмешательство в биологические процессы старения. Ведь вместе с продлением жизни нужно сохранить ее качество, активность, ясность сознания и способность к взаимодействию с миром”, - пояснил белорусский профессор.

Впрочем, по его мнению, сама идея бессмертия спорная: “А нужно ли это? Возможно, прежде чем искать вечную жизнь, стоит научиться полноценно пользоваться той, что у нас уже есть. Ведь если мы сможем жить слишком долго или, представим, бесконечно, изменится сама природа человеческого существования”.

В свою очередь, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова доктор медицинских наук, профессор Сергей Поляков считает, что в первую очередь науке надо сосредоточиться на борьбе с инфекциями и раком.

“И здесь прогресс не остановился. Диагностика стала точнее, лечение — более адресным, а подход к профилактике — осознанным. Мы научились распознавать рак на ранних стадиях, контролировать давление, снижать риски инсультов и инфарктов”, - похвалился эксперт в комментарии для газеты “СБ. Беларусь сегодня”.

Но, по словам профессора, бессмертие - недостижимая цель на данный момент.

“Даже самые передовые технологии пока не способны остановить такой процесс. Но это не повод для пессимизма. Увеличение продолжительности жизни — уже наша реальность”, - рассказал Сергей Поляков, очертив возможные рамки: 120 лет долголетия .

А вот ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии кандидат медицинских наук, доцент Игорь Зайцев напомнил, что при продлении жизни не стоит забывать о старении мозга. Ведь при здоровом сердце, но состарившимся мозгом человек не сможет взаимодействовать с реальностью на качественном уровне. А значит и сама идея долголетия в таком случае теряет смысл.

“Его невозможно заменить, он не восстанавливается в привычном смысле. Даже если мы научимся выращивать почку или печень, мозг останется тем органом, что требует особого отношения начиная с юности”, - пояснил врач-ученый.

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