Опубликовано: 03.09.2025 15:49 , Обновлено: 03.09.2025

Попавшие в прямой эфир кадры во время военного парада в Пекине зафиксировали неформальный разговор между главой Китая Си Цзиньпином и Президентом России Владимиром Путиным. Рядом с ними шёл глава КНДР Ким Чен Ын, которому переводили беседу, однако в ней он не участвовал.

Микрофоны, пока главы государств поднимались на трибуну, по какой-то причине остались включены.

Из обрывков разговора журналистам Bloomberg удалось восстановить следующую последовательность. Си Цзиньпин начал беседу, заявив, что раньше люди редко доживали до 70, а в наши дни в этом возрасте «вы ещё ребёнок».

В ответ Путин, жестикулируя, сказал что-то, что переводчик передал на китайский так: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет постоянно пересаживать, люди смогут жить все дольше и даже достичь бессмертия».

В конце беседы, прежде чем камера сменила план, Си Цзиньпин добавил: «Прогнозы таковы, что в этом столетии есть шанс дожить и до 150 лет».

К слову, источник напомнил, что это не первый случай, связанный с Председателем КНР, когда технические накладки раскрывают интересные детали. В 2022 году на саммите G20 микрофон зафиксировал, как Си Цзиньпин отчитывал тогдашнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо за утечку деталей их частной беседы.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о том, какую технику Китай показал на параде победы.

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