Каждый белорус должен с утра проверять простыни и подушки. Эксперт рассказал что искать

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Опубликовано: 30.07.2023 16:53 , Обновлено: 31.07.2023

Летом потеют все. Поэтому такой симптом в этот период года некоторые люди могут игнорировать. Однако чрезмерная потливость может оказаться признаком серьезного заболевания, вплоть до рака. Поэтому всем белорусам стоит обратить на состояние постельного белья после сна.

Аббас Канани, представитель Chemist click, рассказал в интервью Express.co.uk, что потливость, особенно ночью, может даже “являться признаком рака”.

“Инфекция является одной из наиболее распространенных причин потоотделения у людей, больных раком. Рак запускает иммунный ответ в организме, который может привести к выделению воспалительных веществ, влияющих на систему терморегуляции организма, что приводит к потоотделению”, - рассказал эксперт.

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Аббас Канани, однако, предупредил, что не стоит сразу впадать в панику и ставить себе самостоятельно диагноз. “Хотя рак может быть связан с чрезмерным потоотделением, важно отметить, что это не самая распространенная или специфическая причина”, - рассказал эксперт.

“Высокая температура может возникнуть при инфекции, и ваше тело потеет, пытаясь снизить ее. Изменения в уровне гормонов также могут вызывать приливы жара и потливость”, - уточнил Аббас Канани.

В любом случае, чрезмерная потливость - симптом, который не стоит игнорировать и важно обратиться к врачу.

Важно помнить, что появление пота из-за жары - нормальное состояние любого здорового организма. Но вот повышенная - повод побеспокоиться о здоровье. “Если у вас такая ночная потливость, ваши простыни и подушки, как правило, становятся настолько пропитанными влагой, что вы больше не можете на них спать”, - так описал эксперт признак слишком высокой потливости.

“Сообщайте своему врачу о любых изменениях в симптомах, опасениях или проблемах, с которыми вы можете столкнуться”, - посоветовал медик.

Что касается рака, то сильное выделение пота ночью более свойственно для заболевших раком костей. Но у таких больных также есть и другое беспокойные симптомы. “Постоянная боль в костях является наиболее распространенным симптомом рака костей”, - добавил он.

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