Кардиолог назвал 4 неочевидных признака, что нужно проверить сердце

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.09.2025 14:40 , Обновлено: 16.09.2025

В преддверии Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, доктор Оливер Гуттманн, кардиолог из Великобритании, назвал четыре незаметных признака, которые могут указывать на необходимость проверки сердца.

Боль или дискомфорт в груди

Самым узнаваемым признаком проблем с сердцем консультант-кардиолог больницы Веллингтона в Лондоне Оливер Гуттманн назвал боль в груди.

“Она редко ощущается так, как „сокрушительная“ боль, которую показывают в фильмах. Она может быть едва заметной, обманчивой или прерывистой», — пояснил врач изданию The Independent.

По словам кардиолога, скорее всего, это будет ощущаться как давление, тяжесть или стеснение в груди.

«Иногда это описывается как ощущение сдавливания грудной клетки. Люди также могут испытывать жжение или ноющую боль, напоминающую изжогу или несварение желудка, и/или боль, отдающую в руки (часто в левую), плечи, шею, челюсть или спину», — добавил специалист.

Кардиолог подчеркнул, что эти симптомы могут указывать на стенокардию, вызванную снижением притока крови к сердцу.

«Хотя стенокардия сама по себе не является инфарктом, она сигнализирует о наличии ишемической болезни сердца и увеличивает риск инфаркта при отсутствии лечения», — сообщил Гутманн.

Он также назвал сопутствующие симптомы:

тошнота;

потливость;

головокружение;

чувство тревоги.

Оптометрист посоветовала 20-секундный трюк, спасающий глаза от усталости от экрана

Одышка

Также Гутманн призвал обратить внимание на одышку — не после интенсивной тренировки, а во время обычной активности. По его словам, это может указывать на то, что сердцу сложно эффективно перекачивать кровь».

Кардиолог говорит, что к предупреждающим признакам, на которые следует обратить внимание, относятся:

невозможность сделать полный глубокий вдох, сидя неподвижно; потребность в дополнительных подушках для комфортного сна ночью; внезапное пробуждение с нехваткой воздуха, иногда сопровождающееся кашлем или хрипами.

«Также обратите внимание на одышку, которая усиливается в течение нескольких дней или недель или ограничивает выполнение простых задач», — добавил он.

И отметил, что одышка может проявляться по-разному в повседневной жизни.

«Например, трудности при подъеме на один пролет лестницы, который раньше давался легко, ощущение нехватки воздуха при ходьбе по комнате с бельем или внезапная одышка при наклоне, чтобы завязать шнурки», — перечислил эксперт.

Усталость и слабость

В-третьих, доктор предупредил, что усталость или слабость могут быть ранними признаками проблем с сердцем, и хотя «каждый человек время от времени устает, усталость, связанная с работой сердца, постоянна, сильна и не проходит после отдыха».

Это может проявляться как «чувство усталости» после простых домашних дел, таких как уборка пылесосом, мытье посуды, прогулка от машины до магазина, или как внезапная слабость, которая затрудняет выполнение обычных задач, например, переноску продуктов.

Низкий уровень энергии также может стать причиной трудностей с концентрацией внимания или выполнением умственных задач, а также привести к тому, что люди не смогут выполнять простые упражнения без сильного утомления.

Он объяснил: «Это может произойти, потому что сердце не перекачивает достаточное количество богатой кислородом крови к мышцам и органам».

Также профессионал добавил: «Женщины могут замечать необычную усталость как один из самых ранних признаков заболевания сердца, часто без классического симптома боли в груди».

Эти 4 простых движения проверят, как быстро стареет ваше тело

Нерегулярное сердцебиение

И наконец, хотя Гутманн сказал, что сердцебиение не обязательно должно быть регулярным, «частые учащенные сердцебиения или нерегулярности не следует игнорировать».

«Признаки, на которые следует обратить внимание, включают ощущение трепетания или «подпрыгивания» в груди, а также внезапное биение или учащенное сердцебиение даже в состоянии покоя», — обратил внимание доктор.

И добавил: «Кроме того, обратите внимание на ощущение неожиданного «переключения» или «удара» сердца, а также на эпизоды, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут и могут повторяться несколько раз в день».

По его словам, это ощущение трепетания можно заметить во время чтения или спокойного сидения, а пропуски ударов могут вызвать моменты головокружения или предобморочного состояния.

«Эти симптомы могут указывать на аритмию, например, мерцательную аритмию, которая увеличивает риск инсульта и сердечной недостаточности», — пояснил он.

Ранее Telegraf.news писал, что врач по медицинской профилактике Светлогорской больницы Людмила Саморукова рассказала белорусам, что нужно есть, добавлять в блюда и пить осенью, чтобы укрепить иммунитет, уменьшить риск воспалений и защититься от различных вирусов.

Врач назвала продукты, специи и экстракты, которые осенью нужны всем белорусам. Что поможет от омикрона «ниндзя»?