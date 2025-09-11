Эти 4 простых движения проверят, как быстро стареет ваше тело

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.09.2025 14:53 , Обновлено: 11.09.2025

С возрастом наше тело начинает двигаться медленнее: прогулки становятся короче, выносливость снижается, а мозг не такой быстрый, как когда-то. Эксперты по долголетию посоветовали пройти 4 простых теста, чтобы определить возраст вашего тела. Как контролировать биологическое старение?

Почему с возрастом мы замедляемся?

Как пояснил эксперт по долголетию, основатель и гендиректор клиники восстановления в США Huemn Билл Хэнкс, став взрослыми, мы перестаем делать все то, что делали в детстве.

“Мы постоянно напрягали нашу двигательную систему: бегали, лазали, падали и пробовали новые движения за пределами нашей зоны комфорта. Став взрослыми, мы перестаем делать все это, и в результате наши двигательные навыки естественным образом снижаются», — отметил он.

Однако, по словам специалиста, мы можем замедлить это физическое и когнитивное ухудшение.

«Те, кто продолжает регулярно бросать вызов своему телу, с возрастом будут сохранять более точное равновесие и подвижность», — отметил Хэнкс.

В свою очередь эксперт по долголетию доктор Мэтт Кэберлейн, генеральный директор американской фирмы Optispan, заявил, что дело не только в ослаблении мышц:

“Нервы, передающие сигналы к этим мышцам, становятся менее эффективными, суставы теряют гибкость, а наши сенсорные системы (такие как зрение, внутреннее ухо и даже чувство положения тела в пространстве) — все изнашиваются”.

Эксперты предложили четыре простых испытания, которые вы можете попробовать (конечно, дома), чтобы увидеть, насколько хорошо ваше тело стареет, и предпринять меры, чтобы не потерять темп.

4 простых теста, чтобы определить возраст вашего тела

Тест на силу захвата

«Исследования показали, что сила захвата тесно связана с общей жизнеспособностью, независимостью и даже долголетием», — сказал Хэнкс.

Вот как можно проверить это дома: крепко возьмитесь за крышку банки и посмотрите, как быстро вы сможете ее открутить. Или попробуйте самостоятельно нести продукты и посмотрите, насколько это легко или сложно.

Новость Телеграф

Баланс на одной ноге (с поворотом)

«Баланс — один из самых надежных индикаторов риска падений с возрастом», — отметил Билл Хэнкс.

«Добавление небольшого возмущения, например, балансирование на одной ноге при надевании обуви, проверяет координацию в реальных условиях».

Привыкните ежедневно проверять свой баланс, стоя на одной ноге не менее одной минуты и проверяя, как долго вы можете продержаться. Если вы можете делать это, выполняя несколько действий одновременно, ваше тело в порядке.

Тест на силу

«С возрастом мышечная масса естественным образом уменьшается, а жировая ткань может увеличиваться, что может повлиять на силу, метаболизм и здоровье в долгосрочной перспективе», — пояснил эксперт по долголетию.

Чтобы проверить здоровье своего тела, попробуйте поднять несколько гантелей, начиная с самых легких — весом около 500 грамм. Продолжая практиковать это упражнение, попробуйте поднять более тяжелые гантели и посмотрите, насколько хорошо у вас это получается.

Тест на ходьбу с выполнением двух задач

И последнее, но не менее важное: «Насколько хорошо ваш мозг и тело работают вместе — это важный показатель здорового старения», — сообщил Хэнкс.

«Если ваша походка значительно замедляется, когда вы считаете в обратном порядке или называете животных, это может быть признаком раннего когнитивного или моторного спада».

Во время ходьбы попробуйте заставить свой мозг выполнять более одной задачи: например, произносить алфавит, разговаривать с другом или считать в обратном порядке — и посмотрите, как долго вы сможете это делать.

Ранее Telegraf.news писал, что давно известно, что физическая активность влияет на работу всего организма, в том числе и на сердечно-сосудистую систему. Британские учёные выяснили, что одно доступное для многих упражнение не только поддерживает работу сердца, но и способно продлить жизнь. Скорее всего вы без труда сможете делать его каждый день.

Британские учёные нашли способ укрепить сердце одним упражнением. Многие белорусы делают это каждый день