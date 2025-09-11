Эти 4 простых движения проверят, как быстро стареет ваше тело
С возрастом наше тело начинает двигаться медленнее: прогулки становятся короче, выносливость снижается, а мозг не такой быстрый, как когда-то. Эксперты по долголетию посоветовали пройти 4 простых теста, чтобы определить возраст вашего тела. Как контролировать биологическое старение?
Почему с возрастом мы замедляемся?
Как пояснил эксперт по долголетию, основатель и гендиректор клиники восстановления в США Huemn Билл Хэнкс, став взрослыми, мы перестаем делать все то, что делали в детстве.
“Мы постоянно напрягали нашу двигательную систему: бегали, лазали, падали и пробовали новые движения за пределами нашей зоны комфорта. Став взрослыми, мы перестаем делать все это, и в результате наши двигательные навыки естественным образом снижаются», — отметил он.
Однако, по словам специалиста, мы можем замедлить это физическое и когнитивное ухудшение.
«Те, кто продолжает регулярно бросать вызов своему телу, с возрастом будут сохранять более точное равновесие и подвижность», — отметил Хэнкс.
В свою очередь эксперт по долголетию доктор Мэтт Кэберлейн, генеральный директор американской фирмы Optispan, заявил, что дело не только в ослаблении мышц:
“Нервы, передающие сигналы к этим мышцам, становятся менее эффективными, суставы теряют гибкость, а наши сенсорные системы (такие как зрение, внутреннее ухо и даже чувство положения тела в пространстве) — все изнашиваются”.
Эксперты предложили четыре простых испытания, которые вы можете попробовать (конечно, дома), чтобы увидеть, насколько хорошо ваше тело стареет, и предпринять меры, чтобы не потерять темп.
4 простых теста, чтобы определить возраст вашего тела
Тест на силу захвата
«Исследования показали, что сила захвата тесно связана с общей жизнеспособностью, независимостью и даже долголетием», — сказал Хэнкс.
Вот как можно проверить это дома: крепко возьмитесь за крышку банки и посмотрите, как быстро вы сможете ее открутить. Или попробуйте самостоятельно нести продукты и посмотрите, насколько это легко или сложно.
Баланс на одной ноге (с поворотом)
«Баланс — один из самых надежных индикаторов риска падений с возрастом», — отметил Билл Хэнкс.
«Добавление небольшого возмущения, например, балансирование на одной ноге при надевании обуви, проверяет координацию в реальных условиях».
Привыкните ежедневно проверять свой баланс, стоя на одной ноге не менее одной минуты и проверяя, как долго вы можете продержаться. Если вы можете делать это, выполняя несколько действий одновременно, ваше тело в порядке.
Тест на силу
«С возрастом мышечная масса естественным образом уменьшается, а жировая ткань может увеличиваться, что может повлиять на силу, метаболизм и здоровье в долгосрочной перспективе», — пояснил эксперт по долголетию.
Чтобы проверить здоровье своего тела, попробуйте поднять несколько гантелей, начиная с самых легких — весом около 500 грамм. Продолжая практиковать это упражнение, попробуйте поднять более тяжелые гантели и посмотрите, насколько хорошо у вас это получается.
Тест на ходьбу с выполнением двух задач
И последнее, но не менее важное: «Насколько хорошо ваш мозг и тело работают вместе — это важный показатель здорового старения», — сообщил Хэнкс.
«Если ваша походка значительно замедляется, когда вы считаете в обратном порядке или называете животных, это может быть признаком раннего когнитивного или моторного спада».
Во время ходьбы попробуйте заставить свой мозг выполнять более одной задачи: например, произносить алфавит, разговаривать с другом или считать в обратном порядке — и посмотрите, как долго вы сможете это делать.
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