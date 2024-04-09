Укачивает в автомобиле? Не делайте эти 2 вещи и попробуйте 2 домашних средства

Опубликовано: 09.04.2024 13:07 , Обновлено: 09.04.2024

Укачивание способно испортить любую поездку. Люди, страдающие этим недугом, очень плохо переносят движение, и любая небольшая поездка становится для них испытанием. Однако иногда ситуация требует отправиться в более длительное путешествие. В такой ситуации неплохо бы защитить себя от тошноты и головокружения. Для этого есть несколько способов.

Вам знакомо чувство, когда после нескольких минут сидения в машине начинает болеть голова, вас тошнит и вы покрываетесь холодным потом? Это и есть укачивание — своего рода расстройство, возникающее из-за противоречивых сигналов, которые получает наш мозг.

К счастью, у медицины есть несколько решений этой проблемы. Помимо таблеток, есть несколько натуральных способов, которые помогут вам пережить путешествие в добром здравии.

Что нельзя делать в путешествии при укачивании?

Большинство людей знают о своем недуге, но ничего не делают для его предотвращения. Иногда достаточно съесть что-то не то перед или во время поездки, чтобы потом всю дорогу страдать от плохого самочувствия.

Жирная еда

Перед поездкой и во время нее стоит отказаться от тяжелой жирной пищи. Это создаст нагрузку на ваш желудок, который очень чувствителен во время езды.

Набив желудок нездоровой пищей, вы ухудшите свое состояние, а укачивание будет мучить всю дорогу.

Смартфон или книга

Во время вождения вы хотите отвлечься на смартфон или книгу? Это неправильно. Не стоит пользоваться электронными устройствами во время вождения, так как они только создают раздражители, которые провоцируют симптомы укачивания.

Чтение книги кажется более безопасным, но это тоже не лучший выбор. На время поездки лучше отказаться от таких занятий - потом вы скажете себе спасибо.

Как предотвратить укачивание?

В основном от укачивания страдают дети, но со временем они избавляются от этого недуга. Однако поездки на различных видах транспорта могут доставлять неприятности даже в зрелом возрасте. В аптеках продаются различные таблетки для облегчения симптомов болезни. Тем не менее, стоит попробовать и домашние средства, которые тоже работают.

Отличным средством против укачивания является настой имбиря . Пейте его до и во время путешествия. Благодаря своему действию он регулирует пищеварительные процессы и запускает выработку гормона, снижающего кровяное давление. Имбирь можно принимать в разных формах, но лучше всего подойдет чай или настой.

Альтернативой имбирю является перечная мята . В ней много ментола, который оказывает деконгестантное и успокаивающее действие, помогая справиться с чувством тошноты и сжатия желудка, которое вызывает укачивание. Как и в случае с имбирем, лучше всего пить настои и несладкие чаи.

Что делать, если почувствовали тошноту?

Если вы чувствуете, что тошнота овладевает вами, попросите водителя не делать резких движений и сохранять ровный темп движения. Резкие движения могут привести к тому, что содержимое желудка поднимется к горлу, что обычно приводит к рвоте.

Единственное, что может спасти вас в такой ситуации, - сохранять спокойствие и делать глубокие вдохи до того, как вы доберетесь до места назначения.

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