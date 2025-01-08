Как понять, когда у лекарства вышел срок, если указан только месяц? Фармацевт объяснила, какой "запас" закладывают производители

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Опубликовано: 08.01.2025 16:38 , Обновлено: 08.01.2025

Время от времени каждый белорус обращается к своей домашней аптечке в поисках необходимого лекарства. Случается, что в момент, когда нужна какая-то таблетка, внезапно обнаруживается, что у неё истёк срок годности. Иногда время просрочки бывает до обидного небольшим — всего пару дней или неделя, а случается, что на упаковке и вовсе указан только месяц и понять точно годен ещё препарат или нет затруднительно. Как понять, когда препарат действительно испорчен? Вот как ответила на этот вопрос фармацевт.

Фармацевт с ником ruzelya.pharma в TikTok — работник одной из сетей аптек в Казахстане, также активно ведёт блог «Фармацевт первого стола» в Telegram и на YouTube, где освещает вопросы, касающиеся фармакологии. В одном из видеороликов эксперт затронула тему просроченных лекарств и подробно рассказала, когда и при каких условиях их действительно следует считать таковыми.

По словам фармацевта, если на упаковке с лекарством указан только месяц и год выпуска, то официально сроком его годности будет считаться последний день указанного месяца. Тем не менее, по словам эксперта, даже если лекарство просрочено на несколько дней, это не означает, что его нужно сразу же выбросить как испорченное.

«Это не йогурт, который может испортиться за один день. Производители всегда делают запас в 2-3 месяца на случай безопасности пациентов, если вдруг они не посмотрели на срок годности и приняли лекарство», — заверила эксперт.

В то же время она подчеркнула, что не призывает использовать просроченные лекарства.

«Эта общая информация, которая предназначена для тех, кто беспокоится о том, что может случиться, если вдруг принять лекарство, срок годности которого истёк неделю назад», — объяснила фармацевт.

https://www.tiktok.com/@ruzelya.pharma/video/7436031192383720737?_r=1&_t=ZM-8st5cK9TCuT

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Как утилизировать просроченные лекарства?

Стоит знать, что лекарства с истёкшим сроком годности нельзя выбрасывать в урну с другими отходами, поскольку они наносят серьёзный вред окружающей среде при разложении.

Просроченные лекарства нужно сдавать на утилизацию в специально отведённых местах, которые расположены преимущественно в аптеках и поликлиниках страны. С каждым годом число таких пунктов увеличивается. В 2024 году их насчитывалось более 50.

Как узнал журналист Telegraf.news, ближайший адрес, где нужно правильно утилизировать лекарственные препараты, можно найти, воспользовавшись чат-ботом «Куды выкінуць» в Telegram.

Общие советы по правильной утилизации просроченных лекарств выглядят следующим образом:

жидкие лекарства следует выбрасывать в бутылке;

таблетки, пилюли и драже можно сдавать в блистерных упаковках;

мази и кремы следует оставить в тюбике.

В специальные контейнеры можно отправлять антибиотики, антидепрессанты, болеутоляющие, гормональные и другие препараты в виде таблеток, капсул, мазей, суспензий, кремов, капель, спреев.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что после похода к врачу и назначения лекарств каждый пациент может столкнуться с тем, что нужный препарат не удаётся отыскать в аптеке, либо его стоимость оказывается “болезненной” для кошелька. В таком случае многие отдают предпочтение так называемым дженерикам — аналоговым и более дешёвым препаратам с похожим составом. Но будут ли они эффективны так же, как назначенные врачом? Вот как отвечают на эти вопросы эксперты.

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