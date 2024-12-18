Чем отличаются аналоги лекарств от оригиналов? Нефролог и фармацевт объяснили, можно ли принимать дешевые дженерики

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Опубликовано: 18.12.2024 09:55 , Обновлено: 18.12.2024

После похода к врачу и назначения лекарств каждый пациент может столкнуться с тем, что нужный препарат не удаётся отыскать в аптеке, либо его стоимость оказывается "болезненной" для кошелька. В таком случае многие отдают предпочтение так называемым дженерикам — аналоговым и более дешёвым препаратам с похожим составом. Но будут ли они эффективны так же, как назначенные врачом? Вот как отвечают на эти вопросы эксперты.

Появление аналогов популярных медицинских препаратов — общемировая тенденция, которая, в том числе, характерна и для Беларуси. В последние годы из-за санкционной политики некоторых стран определённые препараты довольно стремительно покинули рынок, уступив место дженерикам.

Чем дженерики отличаются от оригинальных препаратов?

В состав дженериков и фирменных препаратов входят идентичные активные ингредиенты, которые по сути рассчитаны на то, чтобы дать тот же терапевтический эффект. Однако вспомогательные (неактивные) вещества обычно отличаются. Тем не менее, предполагается, что это не должно существенно влиять на действие основного ингредиента.

Основное различие между фирменными лекарствами и их аналогами заключается в их стоимости, названии и маркетинге.

Хотя оба содержат один и тот же активный ингредиент, фирменные лекарства обычно дороже из-за высоких затрат, связанных с разработкой лекарств, обширными клиническими испытаниями и масштабными маркетинговыми кампаниями. Дженерики же, напротив, продаются по более низкой цене, поскольку они не несут этих первоначальных затрат.

Другое важное различие заключается в их названиях: в то время как брендовое название относится к фармацевтической компании, которая разработала препарат, генерическое название представляет собой активный ингредиент препарата. Для одного и того же препарата может быть несколько торговых названий, но только одно генерическое название. Таким образом, несколько компаний могут производить одно и то же генерическое лекарство, каждая из которых предлагает его под своей собственной торговой маркой.

Кроме того, брендовые препараты изначально защищены патентами, что не позволяет другим компаниям производить тот же препарат в течение этого периода. После истечения срока действия патента на рынок могут выйти дженерики, что повышает конкуренцию и снижает цены.

Брендовые препараты, как и их аналоги, прежде чем попасть на рынок, должны пройти строгую процедуру одобрения со стороны регулирующих органов, чтобы гарантировать, что они оказывают одинаковый терапевтический эффект и соответствуют одинаковым стандартам качества.

Появление аналоговых препаратов в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить ценовую доступность медикаментов в сфере здравоохранения, особенно после истечения срока действия патента на фирменное лекарство.

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Насколько может отличаться эффективность дженериков?

Врач-нефролог Анна Коробкина считает, что волнение по поводу замены оригинальных лекарств на аналоговые препараты у пациентов вполне обоснованно. Периодически при переходе на них может наблюдаться снижение эффективности или переносимости.

“Дженерики содержат то же активное вещество, что и оригинальные препараты, и должны обеспечивать схожую концентрацию активного вещества в организме, — пояснила она. Однако биоэквивалентность допускает небольшие отклонения, примерно на 20%, которые могут иметь значение и потребовать коррекции дозы”, — рассказала врач изданию “Известия”.

Эксперт отметила, что оригинальные препараты часто используют уникальные запатентованные формулы вспомогательных веществ, которые улучшают всасывание, стабильность и переносимость лекарства.

Несколько отличного мнения придерживается эксперт в фармацевтической области Бенце Ковач. По его словам, препараты-дженерики, прежде чем попасть на рынок, проходят четыре этапа проверки, гарантирующие их эффективность. Эти этапы включают:

клинические испытания биоэквивалентности лекарств,

соблюдение фармкомпанией стандартов GMP,

экспертизу регулирующих органов перед допуском на рынок,

контроль и надзор государственных ведомств за качеством и безопасностью лекарства.

[info_b]Стандарты GMP и GxP (от англ. good manufacturing practice и good (x – различные области) practice, надлежащая производственная практика, это система строгих норм, обеспечивающих высокое качество продукта.[/info_b]

Эксперт отметил, что на лекарственном рынке возможны злоупотребления, например, в виде несоблюдения стандартов GMP или недостатков на этапе исследования биоэквивалентности. В таком случае дженерик может оказаться менее эффективным или вызывать больше побочных эффектов. Однако в таком случае речь идет о нарушении закона с предусмотренной ответственностью.

По мнению экспертов, вероятность подобного злоупотребления на этих этапах крайне мала, поскольку фармакологические компании ничего таким образом не заработают, а вот потери, в том числе и репутационные, могут быть колоссальными.

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