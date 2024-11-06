Как не потратить все выходные на уборку дома и отдохнуть? Психолог и дизайнер дали 4 совета для баланса

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Опубликовано: 06.11.2024 11:58 , Обновлено: 06.11.2024

Одно из самых полных международных исследований, посвященных жизни дома, показывает, что контроль - это ключ к хорошему самочувствию. К сожалению, многим мешают, казалось бы, нескончаемые домашние дела. Эксперты поделились практическими советами о том, как найти баланс между домашними делами и качественным отдыхом.

Литовский психолог Паулюс Ракштикас (Paulius Rakštikas) объяснил, что порядок в доме позволяет нам чувствовать контроль над ситуацией, что крайне важно в повседневной жизни, полной спешки и задач: ощущение, что все под контролем, помогает успокоиться.

С другой стороны, он не считает, что выполнение всех домашних дел — легкая задача, поэтому вместо того, чтобы пытаться добиться абсолютного контроля, он призывает вас найти здоровый баланс.

«Лучше всего, когда весы не склоняются на одну сторону, и мы проводим время дома, занимаясь домашними делами, хобби и даже балуя себя. Никому не нравится чувство, когда нас заставляют что-то делать – мы часто испытываем его из-за порядка, требуем этого от других и от себя. Иногда даже опрятный дом не приносит такого удовлетворения, как нам хотелось бы, если мы чувствуем себя плохо из-за того, что провели большую часть выходных, просто делая это. Это происходит с любой сферой жизни, если мы на этом акцентируем внимание, поэтому самый простой способ избежать этого — ограничить время, которое мы уделяем домашнему хозяйству», — посоветовал специалист.

[info_b]Паулюс Ракштикас — консультант, психолог OVC Consulting (Литва), преподаватель. Его экспертная область – эмоциональное здоровье, психологическая гибкость, развитие внимательности, управление стрессом, применение экспериментального подхода к темам личного и командного роста. Он продвигает темы эмоциональной заботы о себе, помогает людям достичь баланса – на эту тему он написал книгу „Сюрприз для жизни“. Кроме того, он имеет 15-летний опыт работы в области обучения и творческих проектов (фотографии).[/info_b]

Психолог Paulius Rakštikas

Составьте график

Самая большая проблема, по мнению Ракштикаса, заключается в том, что мы часто планируем дела, которые хотим сделать, но не время, которое мы потратим на их выполнение. Работа по дому часто занимает больше времени, чем нам хотелось бы.

«Я мыл пол, но заметил, что стекло духовки грязное, и пока я его мыл, мне пришла в голову идея почистить внутреннюю поверхность… Иногда эта последовательность может быть бесконечной, поэтому мы можем помочь себе, установив лимит на то, как долго или как поздно мы будем находиться в доме. Если мы не закончили все дела, можно отложить их на другой раз, сказав себе, что на сегодня мы сделали достаточно и пора переходить к другим занятиям, более приятным для сердца. Наведение порядка помогает, но я задаюсь вопросом, является ли это единственной целью в жизни, - отметил психолог.

По его словам, время, которое мы проводим, расслабляясь и ничего не делая, тоже является наведением порядка - просто в нашей голове. Мы можем планировать время не только для наведения порядка в доме, но и для отдыха, который психологически очень похож на раскладывание вещей по местам.

Отдых, время для себя, самовосхваление - все это необходимые элементы после напряженной деятельности, добавил он. Так мы поддерживаем внутреннее равновесие и эмоциональное здоровье.

Чтобы не тратить все выходные на наведение порядка и при этом иметь время на отдых и другие душевные занятия, важные для нашего психологического благополучия, эксперты посоветовали распределить работу по дому на несколько дней недели.

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«Например, каждый понедельник полчаса пылесосить полы, во вторник мыть ванную, в среду наводить порядок на кухне и т.д. Тогда вместо того, чтобы работать все выходные, вам придется трудиться всего полчаса каждый день», - обратила внимание литовский дизайнер интерьеров Морта Бучинскене (Morta Bučinskienė).

[info_b]Морта Бучинскене — менеджер по коммуникациям и дизайну интерьера в ИКЕА (Литва).

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Она добавила, что лучше делать меньше дел сразу, чтобы заботы не накапливались. Например, не стоит откладывать уборку на кухне после окончания готовки, стиральную машину можно запустить по пути в душ, а столешницу можно отполировать, пока вы ждете, когда закипит чайник.

Избавьтесь от всего, чем не пользуетесь

По мнению дизайнера интерьеров, важно держать в доме только те вещи, которые действительно важны для нас, и избавляться от остальных.

«Беспорядок - самый большой барьер на пути к счастливой домашней жизни. Когда нас окружают вещи, которые мы любим, мы чувствуем себя счастливыми, потому что они напоминают нам о важных и особенных моментах нашей жизни. Но вещи, которые сломаны, разбиты, не работают, редко используются, подарены или просто хранятся как запасной вариант на случай, если они понадобятся, иногда имеют обратный эффект. Они отнимают энергию и захламляют полки. Поэтому продайте или подарите их, чтобы привести свою жизнь в порядок», - посоветовала Морта Бучинскене.

Правильное место

Вот еще один прием, который поможет вам тратить меньше времени на наведение порядка: важно найти правильное место для каждой вещи в вашем доме.

Хорошо бы сгруппировать вещи, которые действительно используются по назначению, и разложить их по отдельным коробкам.

«Даже вещи в тумбочках можно положить в коробки, чтобы уменьшить пространство и беспорядок. На открытых пространствах пригодятся разнообразные корзины для хранения детских игрушек, покрывал и прочего. А стильные коробки подходящих цветов - идеальное решение, чтобы скрыть беспорядок на полках», - отметила дизайнер.

Важное время для себя

Психолог Ракштикас убежден, что даже в неубранном доме можно создать душевный уголок для моментов релаксации:

«Если убрать беспорядок в одном месте или комнате, то в соседнем углу можно поставить визуально более спокойное кресло и устроиться в нем с чашкой чая или книгой для чтения. Самое главное - не торопить себя, потому что всему свое время. В конце концов, бывают недели, когда у вас не хватает времени на уборку или просто нет сил, но вы можете напомнить себе, что шаг за шагом создадите порядок и уют в доме, как делали это много раз раньше. Возможно, нас больше расстраивает не сам беспорядок, а требование к себе сделать дом таким, каким мы его себе представляем. Снизив свои требования, мы вскоре почувствуем ослабление напряжения, а затем и чувство расслабления».

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