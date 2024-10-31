Как избавиться от стресса за 20 секунд в день? Психолог раскрыл простой метод "самосострадания"

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Опубликовано: 31.10.2024 10:54 , Обновлено: 31.10.2024

В то время, когда жизнь постоянно ставит сложные задачи, стресс стал нашим нежеланным спутником. Однако Эли Сасман, докторант факультета психологии Калифорнийского университета в Беркли, открыл простой и быстрый метод, который позволяет эффективно бороться с эмоциональным напряжением. По его словам, всего за 20 секунд можно почувствать облегчение и восстановить душевное равновесие.

В особо стрессовые моменты мы часто чувствуем себя потерянными и расстроенными. Чтобы не поддаваться тревоге, вы можете поработать над собой, попытавшись понять, когда и почему вы плохо реагируете на те или иные ситуации. Медитация, безусловно, является полезным средством, помогающим справиться с трудными временами, но мало кто знает, что существует специальное упражнение, с помощью которого вы можете вернуть себе самообладание в считанные секунды.

Что такое практика «самосострадания»?

Эли Сасман, докторант факультета психологии Калифорнийского университета в Беркли, открыл простое и быстрое средство для борьбы со стрессом в трудные времена.

Проведя долгое время с группой буддийских монахов, он понял, что результатов, подобных медитации, можно достичь за считанные секунды с помощью жеста «самосострадания». Затем он попытался научно проверить свои выводы, опубликовав их в журнале Behaviour Research and Therapy.

[info_b]В статье описано, как простая 20-секундная «микропрактика» самосострадания снизила уровень стресса и улучшила психическое здоровье студентов-волонтеров, которые делали это каждый день в течение месяца.[/info_b]

Инструкция следующая:

Закройте глаза и “вспомните то, что беспокоит вас и заставляет чувствовать себя недостойным, нелюбимым или недостаточным, и обратите внимание на реакцию тела”. Посылайте себе “доброту и тепло, положив одну руку на сердце, а другую на живот” и заметьте, что при этом возникает в теле. Вы также использовать любую другую форму прикосновения, если она кажется вам более комфортной. Это может быть поглаживание задней части шеи, использование большого пальца для массажа точки на ладони или поглаживание верхней части рук, как при объятии. Сасман посоветовал сосредоточиться на ощущении и тепле прикосновения. Задайте себе вопрос «Как я могу стать другом самому себе в этот момент?» и сосредоточиьтесь на прощении и принятии своих несовершенств. Откройте глаза, когда будете готовы.

[info_b]По словам Сасмана, с помощью этой микропрактики можно достичь невероятного состояния эмоционального благополучия и снизить уровень стресса. Однако для того чтобы этот метод был эффективным, он должен стать частью вашей повседневной рутины. [/info_b]

Исследование, опубликованное в журнале Behaviour Research and Therapy, показывает, что даже такое простое действие, как постукивание пальцами, может снизить уровень кортизола, гормона стресса. Хотя это не заменит профессиональную психологическую терапию, это доступный и простой инструмент самопомощи.

Практиковать «сострадательное прикосновение» можно в любом месте, просто закрыв глаза и сосредоточившись на себе. Регулярное повторение этой практики обязательно поможет нам простить себя и принять свои недостатки.

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