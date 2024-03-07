Как будут работать поликлиники и больницы Беларуси 8-10 марта. Минздрав опубликовал график

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Опубликовано: 07.03.2024 16:00 , Обновлено: 07.03.2024

Министерство здравоохранения проинформировало, как будут работать поликлиники, больницы, аптеки и другие медучреждения в праздничный день 8 марта и в последующие два выходных.

Приказом Минздрава особый график работы в эти мартовские дни установили для следующих учреждений:

больничных организаций здравоохранения;

республиканских научно-практических центров;

амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения;

амбулаторно-поликлинических подразделений больничных организаций и республиканских научно-практических центров;

организаций службы крови;

санитарно-эпидемиологических организаций;

аптечных организаций;

организаций медицинской техники и организаций особого типа.

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Решение Минздрава:

8 марта – по графику работы в праздничный день;

9 марта – по графику работы в субботний день;

10 марта – по графику работы в выходной день.

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