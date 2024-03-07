Как будут работать поликлиники и больницы Беларуси 8-10 марта. Минздрав опубликовал график
Министерство здравоохранения проинформировало, как будут работать поликлиники, больницы, аптеки и другие медучреждения в праздничный день 8 марта и в последующие два выходных.
Приказом Минздрава особый график работы в эти мартовские дни установили для следующих учреждений:
- больничных организаций здравоохранения;
- республиканских научно-практических центров;
- амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения;
- амбулаторно-поликлинических подразделений больничных организаций и республиканских научно-практических центров;
- организаций службы крови;
- санитарно-эпидемиологических организаций;
- аптечных организаций;
- организаций медицинской техники и организаций особого типа.
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Решение Минздрава:
- 8 марта – по графику работы в праздничный день;
- 9 марта – по графику работы в субботний день;
- 10 марта – по графику работы в выходной день.
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