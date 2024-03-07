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Как будут работать поликлиники и больницы Беларуси 8-10 марта. Минздрав опубликовал график

Как будут работать поликлиники и больницы Беларуси 8-10 марта. Минздрав опубликовал график
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Министерство здравоохранения проинформировало, как будут работать поликлиники, больницы, аптеки и другие медучреждения в праздничный день 8 марта и в последующие два выходных.

Приказом Минздрава особый график работы в эти мартовские дни установили для следующих учреждений:

  • больничных организаций здравоохранения;
  • республиканских научно-практических центров;
  • амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения;
  • амбулаторно-поликлинических подразделений больничных организаций и республиканских научно-практических центров;
  • организаций службы крови;
  • санитарно-эпидемиологических организаций;
  • аптечных организаций;
  • организаций медицинской техники и организаций особого типа.

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Решение Минздрава:

  • 8 марта – по графику работы в праздничный день;
  • 9 марта – по графику работы в субботний день;
  • 10 марта – по графику работы в выходной день.

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