Как будут работать поликлиники и аптеки в новогодние праздники в Беларуси? Минздрав составил график
Министерство здравоохранения утвердило график работы поликлиник, больниц, аптек и магазинов медтехники на период рождественских и новогодних выходных. Поскольку и в декабре, и в январе белорусов ждут длинные четырёхдневные выходные, график медицинских учреждений также пришлось скорректировать.
В Минздраве пообещали на время длинных выходных обеспечить “непрерывность лечебного процесса” для всех белорусов, нуждающихся в медицинской помощи.
Службу скорой (неотложной) помощи традиционно переведут в режим повышенной готовности, а вот графики работы других организаций здравоохранения скорректируют с учётом официального переноса (рабочую пятницу 26 декабря перенесли на субботу 20 декабря) и праздничных дней.
Так, амбулатории, поликлиники, организации службы крови, санэпорганизации, а также аптеки и организации медтехники будут работать в перид зимних праздников по следующему графику:
- 20 декабря 2025 г. по графику обычного рабочего дня,
- 25 декабря 2025 г. по графику праздничного дня,
- 26 декабря 2025 г. по графику субботы,
- 27 декабря 2025 г. по графику субботы,
- 28 декабря 2025 г. по графику выходного дня,
- 1 января 2026 г. по графику праздничного дня,
- 2 января 2026 г. по графику праздничного дня,
- 3 января 2026 г. по графику субботы,
- 4 января 2026 г. по графику выходного дня,
- 7 января 2026 г. по графику праздничного дня.
Стационары больниц и республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будут работать следующим образом:
- 20 декабря 2025 г. по графику субботы,
- 25 декабря 2025 г. по графику праздничного дня,
- 26 декабря 2025 г. по графику обычного рабочего дня,
- 27 декабря 2025 г. по графику субботы,
- 28 декабря 2025 г. по графику выходного дня,
- 1 января 2026 г. по графику праздничного дня,
- 2 января 2026 г. по графику праздничного дня,
- 3 января 2026 г. по графику субботы,
- 4 января 2026 г. по графику выходного дня,
- 7 января 2026 г. по графику праздничного дня.
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