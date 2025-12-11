Как будут работать поликлиники и аптеки в новогодние праздники в Беларуси? Минздрав составил график

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.12.2025 09:56 , Обновлено: 11.12.2025

Министерство здравоохранения утвердило график работы поликлиник, больниц, аптек и магазинов медтехники на период рождественских и новогодних выходных. Поскольку и в декабре, и в январе белорусов ждут длинные четырёхдневные выходные, график медицинских учреждений также пришлось скорректировать.

В Минздраве пообещали на время длинных выходных обеспечить “непрерывность лечебного процесса” для всех белорусов, нуждающихся в медицинской помощи.

Службу скорой (неотложной) помощи традиционно переведут в режим повышенной готовности, а вот графики работы других организаций здравоохранения скорректируют с учётом официального переноса (рабочую пятницу 26 декабря перенесли на субботу 20 декабря) и праздничных дней.

Так, амбулатории, поликлиники, организации службы крови, санэпорганизации, а также аптеки и организации медтехники будут работать в перид зимних праздников по следующему графику:

20 декабря 2025 г. по графику обычного рабочего дня,

25 декабря 2025 г. по графику праздничного дня,

26 декабря 2025 г. по графику субботы,

27 декабря 2025 г. по графику субботы,

28 декабря 2025 г. по графику выходного дня,

1 января 2026 г. по графику праздничного дня,

2 января 2026 г. по графику праздничного дня,

3 января 2026 г. по графику субботы,

4 января 2026 г. по графику выходного дня,

7 января 2026 г. по графику праздничного дня.

Стационары больниц и республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будут работать следующим образом:

20 декабря 2025 г. по графику субботы,

25 декабря 2025 г. по графику праздничного дня,

26 декабря 2025 г. по графику обычного рабочего дня,

27 декабря 2025 г. по графику субботы,

28 декабря 2025 г. по графику выходного дня,

1 января 2026 г. по графику праздничного дня,

2 января 2026 г. по графику праздничного дня,

3 января 2026 г. по графику субботы,

4 января 2026 г. по графику выходного дня,

7 января 2026 г. по графику праздничного дня.

Минтруда определилось, сколько часов должны будут отработать белорусы в 2026 году. На сколько увеличили норму?

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Беларуси уже утвердило график переносов рабочих дней в 2026 году. Согласно документу длинные выходные будут в четырех месяцах из 12. А вот перенос - всего один.

Совмин утвердил всего один перенос рабочего дня в 2026 году. Уже есть календарь всех длинных выходных