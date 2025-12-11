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Как будут работать поликлиники и аптеки в новогодние праздники в Беларуси? Минздрав составил график

Как будут работать поликлиники и аптеки в новогодние праздники в Беларуси? Минздрав составил график
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Министерство здравоохранения утвердило график работы поликлиник, больниц, аптек и магазинов медтехники на период рождественских и новогодних выходных. Поскольку и в декабре, и в январе белорусов ждут длинные четырёхдневные выходные, график медицинских учреждений также пришлось скорректировать.

В Минздраве пообещали на время длинных выходных обеспечить “непрерывность лечебного процесса” для всех белорусов, нуждающихся в медицинской помощи.

Службу скорой (неотложной) помощи традиционно переведут в режим повышенной готовности, а вот графики работы других организаций здравоохранения скорректируют с учётом официального переноса (рабочую пятницу 26 декабря перенесли на субботу 20 декабря) и праздничных дней.

Так, амбулатории, поликлиники, организации службы крови, санэпорганизации, а также аптеки и организации медтехники будут работать в перид зимних праздников по следующему графику:

  • 20 декабря 2025 г. по графику обычного рабочего дня,
  • 25 декабря 2025 г. по графику праздничного дня,
  • 26 декабря 2025 г. по графику субботы,
  • 27 декабря 2025 г. по графику субботы,
  • 28 декабря 2025 г. по графику выходного дня,
  • 1 января 2026 г. по графику праздничного дня,
  • 2 января 2026 г. по графику праздничного дня,
  • 3 января 2026 г. по графику субботы,
  • 4 января 2026 г. по графику выходного дня,
  • 7 января 2026 г. по графику праздничного дня.

Стационары больниц и республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будут работать следующим образом:

  • 20 декабря 2025 г. по графику субботы,
  • 25 декабря 2025 г. по графику праздничного дня,
  • 26 декабря 2025 г. по графику обычного рабочего дня,
  • 27 декабря 2025 г. по графику субботы,
  • 28 декабря 2025 г. по графику выходного дня,
  • 1 января 2026 г. по графику праздничного дня,
  • 2 января 2026 г. по графику праздничного дня,
  • 3 января 2026 г. по графику субботы,
  • 4 января 2026 г. по графику выходного дня,
  • 7 января 2026 г. по графику праздничного дня.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Беларуси уже утвердило график переносов рабочих дней в 2026 году. Согласно документу длинные выходные будут в четырех месяцах из 12. А вот перенос - всего один.

Совмин утвердил всего один перенос рабочего дня в 2026 году. Уже есть календарь всех длинных выходных

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