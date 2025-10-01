Минтруда определилось, сколько часов должны будут отработать белорусы в 2026 году. На сколько увеличили норму?

💼 Официально

Опубликовано: 01.10.2025 08:13 , Обновлено: 01.10.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси установило расчетную норму рабочего времени на 2026 год. Количество часов, которые должны будут отработать белорусы в следующем году, оказалось больше, чем в этом.

Норму на будущий год ведомство прописало в своём постановлении №95 от 16 сентября 2025 года, которое было официально опубликовано на Национальном правовом портале 1 октября. Она меняется от года к году и зависит от двух факторов - от того, является ли год високосным, и от количества праздничных дней, официально объявленных правительством нерабочими, которые выпадают на рабочую неделю.

Полная расчетная норма рабочего времени на 2026 год составит не более:

2024 часа - при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье (в этом году - 2007 часов, то есть работать придётся на 17 часов больше );

- при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье (в этом году - 2007 часов, то есть работать придётся ); 2019 часов - при шестидневной рабочей неделе с выходным днём в воскресенье (в этом году - 2010, то есть на 9 часов больше ).

[inf]Норму для пятидневки ведомство рассчитывает следующим образом: продолжительность ежедневной работы в рабочие дни - 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие государственным праздникам и праздничным дням, объявленным нерабочими, – 7 часов.

Норму для шестидневки рассчитывают так: продолжительность ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу - 7 часов, в субботу – 5 часов, в рабочие дни, непосредственно предшествующие государственным праздникам и праздничным дням, объявленным нерабочими, – 6 часов и 4 часа, соответственно.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом правительство Беларуси также утвердило график переносов рабочих дней в 2026 году. Согласно документу длинные выходные будут в четырех месяцах из 12. А вот перенос - всего один.

Совмин утвердил всего один перенос рабочего дня в 2026 году. Уже есть календарь всех длинных выходных