Совмин утвердил всего один перенос рабочего дня в 2026 году. Уже есть календарь всех длинных выходных
Правительство Беларуси постановлением от 22 июля 2025 года №397 утвердило график переносов рабочих дней в 2026 году. Согласно документу длинные выходные будут в четырех месяцах из 12. А вот перенос - всего один.
Они попадают на январь , апрель , май и декабрь .
А вот рабочий день 20 апреля (понедельник) перенесли на субботу 25 апреля. Зато выходными будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года – сразу 4 дня.
Впрочем, Совмин дал право некоторым компаниям и организациям перевести рабочий 20 апреля на другой выходной, если он попадет на субботу.
Нерабочими в 2026 году будут такие праздничные дни:
- 1 и 2 января – Новый год;
- 7 января – Рождество Христово (православное Рождество);
- 8 марта – День женщин;
- 21 апреля – Радуница по календарю православной конфессии;
- 1 мая – Праздник труда;
- 9 мая – День Победы;
- 3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);
- 7 ноября – День Октябрьской революции;
- 25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).