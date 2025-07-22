Совмин утвердил всего один перенос рабочего дня в 2026 году. Уже есть календарь всех длинных выходных

Опубликовано: 22.07.2025 20:35 , Обновлено: 22.07.2025

Правительство Беларуси постановлением от 22 июля 2025 года №397 утвердило график переносов рабочих дней в 2026 году. Согласно документу длинные выходные будут в четырех месяцах из 12. А вот перенос - всего один.

Они попадают на январь , апрель , май и декабрь .

А вот рабочий день 20 апреля (понедельник) перенесли на субботу 25 апреля. Зато выходными будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля 2026 года – сразу 4 дня.

Календарь выходных в Беларуси в 2026 году

Впрочем, Совмин дал право некоторым компаниям и организациям перевести рабочий 20 апреля на другой выходной, если он попадет на субботу.

Нерабочими в 2026 году будут такие праздничные дни: