Как бороться с тяжестью в желудке после новогоднего застолья? Заварите настой из этих 3 трав

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.12.2024 09:09 , Обновлено: 23.12.2024

Новогоднее застолье, как водится, изобилует вкусными и сытными блюдами, от которых трудно отказаться. Однако нередко это заканчивается расстройством желудка и метеоризмом. В такие моменты можно принять таблетки, а можно воспользоваться народными методами и облегчить состояние, выпив натуральные растительные настои. Вот какие три из них помогают регулировать работу желудка и кишечника.

Новый год и рождественские праздники — повод насладиться любимыми блюдами. Однако, несмотря на их восхитительный вкус, многие впоследствии страдают от чувства тяжести, вздутия живота или расстройства желудка после застолья. Какие блюда вызывают столько проблем с пищеварительной системой?

Эти продукты в праздничных блюдах чаще остальных вызывают проблемы с желудком

Одной из наиболее частых причин несварения желудка может быть капуста, которая, хоть и полезна, способствует метеоризму.

Квашеная капуста может выступать в качестве одного из ингредиентов во многих блюдах. Хотя она чрезвычайно полезна для здоровья и богата витамином С, клетчаткой и пробиотиками, организму переварить её бывает непросто.

Сушеные грибы , входящие в состав многих блюд и закусок, придают им характерный вкус и аромат. Однако, к сожалению, они трудно перевариваются из-за содержания хитина – вещества, строящего их клеточные стенки, которое практически невозможно разрушить пищеварительной системой. Употребление их в больших количествах может стать причиной тяжести в желудке.

Горох и фасоль также часто являются виновниками проблем с пищеварением. Бобовые содержат олигосахариды, которые не полностью перевариваются в тонком кишечнике. Они попадают в толстый кишечник, где становятся пищей для бактерий, что приводит к брожению и газообразованию.

Жареная пища , например рыба или котлеты, тоже не помогает желудку. Насыщенные жиры из тяжелой жареной пищи замедляют пищеварение и могут вызвать дискомфорт. Кроме того, жарка в масле при высоких температурах может приводить к образованию веществ, раздражающих пищеварительную систему.

Эти популярные пожелания на Новый год могут обидеть родственников. Вот что лучше сказать во время тоста

Эти настои помогут разрешить проблемы желудка после застолья

Настои из некоторых трав и растений обладают целительными свойствами и способны облегчить состояние при метеоризме, улучшая работу кишечника.

Одним из них является мята . Это растение оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру пищеварительного тракта, помогая уменьшить метеоризм и чувство распирания. Заварите свежие или сушеные листья мяты в горячей воде и дайте настояться 10 минут. Пейте после еды.

С давних пор в народе практиковалось употребление “укропной водички” для облегчения проблем с пищеварением, особенно когда это требовалось детям. Настой из фенхеля (семян укропа) уменьшает газообразование в кишечнике, поддерживает перистальтику и имеет нежный вкус. Для приготовления отвара залейте 1 чайную ложку семян фенхеля стаканом кипящей воды и настаивайте 30 минут. Процеженный отвар можно пить несколько раз в день.

Кто-то может удивиться, но решить проблемы желудка может и имбирный настой. Этот многолетник чрезвычайно универсален – в данном случае он поддерживает пищеварение, оказывает согревающее действие и снимает метеоризм.

Возьмите свежий корень имбиря, очистите его и нарежьте тонкими ломтиками. Настаивайте его в горячей воде, добавляя по желанию мед или лимон для усиления вкуса и полезных свойств.

Ранее Telegraf.news писал о том, что не многие знают, что хранение некоторых продуктов в холоде может привести к потенциально смертельному пищевому отравлению. Диетолог из Индии Джанви Сангви назвала 3 овоща, которые ни в коем случае нельзя класть в холодильник. Дело в том, что после такого хранения в них начинаются процессы, опасные для здоровья.

«Могут вызвать спазм желудка» — Диетолог назвала 3 продукта, которые ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике