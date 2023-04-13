В марте 2023 года клещи покусали в 3 раза больше белорусов, чем в прошлогоднем

Опубликовано: 13.04.2023 12:30 , Обновлено: 13.04.2023

В Беларуси в 2023 году невероятно активизировались клещи. Только в марте в больницы по поводу их укусов обратились 200 человек. Это в 3,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Статистику привела заведующая противоэпидемическим отделением ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Влада Запольская.

«В марте 2023 года в организации здравоохранения во всех регионах республики по поводу укусов клеща обратилось более 200 человек, за аналогичный период 2022 года — около 60 человек», — сообщила она.

По словам специалиста, в 2022 году клещи обнаружили на 21% обследованных территорий. Например, в населенных местах, санаторно-оздоровительных объектах.

Исходя из наблюдений Запольская заявила, что количество клещей увеличилось:

в природных биоценозах — 10,4%;

на антропогенных территориях — на 2%.

Как белорусам защититься от клещей?

Напомним, летом 2022 года в Минздраве Беларуси сообщили, что каждый год в республике медики регистрируют более 2 тысяч случаев заболеваний болезни Лайма и около 100 случаев клещевого энцефалита. Там напомнили, что можно заранее прививаться. Но есть нюансы.

Также Минздраве рассказали, что самой простой защитой от клещей является «ношение головных уборов, специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не допускает заползания клещей, применение репеллентов, проведение само- и взаимоосмотров при пребывании в лесу, обращая особое внимание на швы, карманы, складки одежды».

А что делать, если клещ все-таки укусил? Подробнее обо всем читайте по ссылке:

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