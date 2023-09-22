Из-за этих 3 ошибок лицо станет "как изюм". Дерматолог рассказала, как стареть красиво
Врач-дерматолог Шерин Идрисс из Нью-Йорка, ставшая популярной в TikTok, перечислила 3 наиболее распространенные ошибки в уходе за лицом, которые влияют на состояние кожи в дальнейшем. Она поделилась своими знаниями со зрителями.
Доктору Шерин Идрисс 39 лет, по образованию она дерматолог. Женщина ведет аккаунт в TikTok, через который с удовольствием делится своими знаниями с пользователями платформы.
«Вот три самые важные вещи, которые я хотела бы знать в 20 лет», — сказала она во вступлении к одному из своих видеороликов.
SPF каждый день
Первое правило, которое, по словам Идрисс, игнорируют большинство людей, — это не пользоваться солнцезащитным кремом с SPF каждый день.
«Вред, наносимый солнцем, реален. Вы можете не замечать его сегодня, вы можете не замечать его завтра. Но в конце концов вы увидите [вред], и мне больше не придется вас убеждать», — сказала дерматолог.
Она отметила, что из-за неиспользования солнцезащитного крема со временем появляются морщины и так называемые солнечные пятна. В худшем случае может развиться даже рак кожи.
«Вы избавите себя от головной боли и денег на косметические процедуры, если будете наносить только солнцезащитный крем. Просто наносите его на лицо после чистки зубов. Это станет привычкой, от которой будет трудно избавиться», — сказала эксперт.
На вопрос в комментариях, нужно ли наносить SPF, если вы не выходите из дома, дерматолог ответила “да, если сидите у окна”.
Умываться перед сном
Ошибка № 2, по мнению Идрисс заключается в том, что люди не моют лицо перед сном.
“Мне все равно, насколько вы пьяны вечером пятницы. Вымойте свое чертово лицо перед сном. Используйте очищающее средство и смойте макияж, потому что если оставить кожу на ночь под макияжем и накопить грязь, это приведет к тусклому цвету лица”, — пояснила она.
И добавила: “Поэтому, если вы хотите стареть как слива, а не как изюм, умывайте лицо вечером”.
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“В жизни главное — баланс”
Последняя ошибка в списке Идрисс — использование слишком большого количества средств по уходу за кожей одновременно. По ее словам, это может быть так же вредно, как и пренебрежение уходом за кожей.
Доктор считает, что чрезмерное отшелушивание кожи лица и чрезмерное использование активных ингредиентов провоцирует воспалительную реакцию в более молодом возрасте, что приводит к преждевременному разрушению коллагена.
Таким образом, чрезмерное увлечение уходом за кожей, когда в этом нет необходимости, скорее всего, приведет к ускоренному старению.
“В конечном счете, жизнь — это баланс, и если вы не можете делать что-то в меру, не делайте этого вообще”, — заключила специалист.
[link href=“https://www.tiktok.com/@shereeneidriss?refer=embed” title=“@shereeneidriss” target=“_blank” rel=“noopener”] @shereeneidriss [/link] Skincare Mistakes NOT to make in your 20s from a Derm! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/skincaretips?refer=embed” title=“skincaretips” target=“_blank” rel=“noopener”] #skincaretips [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/skincare101?refer=embed” title=“skincare101” target=“_blank” rel=“noopener”] #skincare101 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/skincareroutine?refer=embed” title=“skincareroutine” target=“_blank” rel=“noopener”] #skincareroutine [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/skincaremistakes?refer=embed” title=“skincaremistakes” target=“_blank” rel=“noopener”] #skincaremistakes [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/skintips?refer=embed” title=“skintips” target=“_blank” rel=“noopener”] #skintips [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/skinmistakes?refer=embed” title=“skinmistakes” target=“_blank” rel=“noopener”] #skinmistakes [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sunscreenviral?refer=embed” title=“sunscreenviral” target=“_blank” rel=“noopener”] #sunscreenviral [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/beautyconcepts?refer=embed” title=“beautyconcepts” target=“_blank” rel=“noopener”] #beautyconcepts [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/20something?refer=embed” title=“20something” target=“_blank” rel=“noopener”] #20something [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/collagen?refer=embed” title=“collagen” target=“_blank” rel=“noopener”] #collagen [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/aging?refer=embed” title=“aging” target=“_blank” rel=“noopener”] #aging [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/antiaging?refer=embed” title=“antiaging” target=“_blank” rel=“noopener”] #antiaging [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/discoloration?refer=embed” title=“discoloration” target=“_blank” rel=“noopener”] #discoloration [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/wrinkles?refer=embed” title=“wrinkles” target=“_blank” rel=“noopener”] #wrinkles [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dermatologist?refer=embed” title=“dermatologist” target=“_blank” rel=“noopener”] #dermatologist [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/shereeneidriss?refer=embed” title=“shereeneidriss” target=“_blank” rel=“noopener”] #shereeneidriss [/link] @ShereeneIdriss [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7280170824013728558?refer=embed” title=”♬ original sound - ShereeneIdriss” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - ShereeneIdriss [/link]
“Жаль, что раньше я не была умнее”
Ее познавательное видео просмотрели более 255 тыс. пользователей TikTok
“Спасибо, доктор, теперь я буду тщательно мыть лицо”, — написал в комментариях один (одна) из зрителей/ниц.
“Вред от солнца существует!!! Жаль, что раньше я не умела пользоваться солнцезащитными средствами!” - добавила другая пользовательница Интернета.
“Черт, мне 38, а я уже совершила все эти ошибки”, — поделалась еще одна.
Некоторые подчеркнули, что солнцезащитный крем нужно наносить не только на лицо, но и на шею.
Но самый популярный (по количеству лайков) комментарий был с удивлением, что Шерин Идрисс 39 лет.
Изюм замедляет старение?
К слову об изюме. Врачи утверждают, что этот сухофрукт (особенно темный) помогает замедлять старение.
Так, по словам диетолога Елены Соломатиной, изюм “богат полифенолами — антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс.
Однако она предупредила, что изюм не стоит есть людям сахарным диабетом и инсулинорезистентностью.
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