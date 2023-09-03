Хирург назвал симптомы, по которым даже далекие от медицины белорусы смогут заподозрить рак

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Опубликовано: 03.09.2023 13:44 , Обновлено: 03.09.2023

Хирург Екатерина Казаченок рассказала информагентству «Минск Новости» об опасных симптомах, которые могут свидетельствовать о наличии рака.

“Объясните простыми словами, как человеку, далекому от медицины, заподозрить у себя рак”, - попросил специалиста журналист.

“Например, если за полгода он потерял 10-15 килограммов без диеты и не меняя образа жизни, это уже повод обратиться к врачу. Следует насторожиться и при затрудненном прохождении пищи”, - ответила доктор.

Также она сказала, что если при глотании ощущается комок в горле, или, например, появляется спонтанная периодическая рвота, или на протяжении месяца наблюдается вздутие живота, то тоже нужно идти к врачу.

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При этом доктор подчеркнула, что самодиагностикой заниматься не стоит.

“Онконастороженность предполагает прохождение инструментальных обследований внутренних органов. Так, глотать зонд нужно не реже одного раза в два года. Периодически требуется сдавать анализы, женщинам обязательно посещать гинеколога”, - сказала Казаченок.

“Порой спрашиваешь у пациентки, условно, в возрасте 35 лет: «Когда вы последний раз были у гинеколога?» Отвечает: «Пять лет назад». Когда говоришь, что надо каждый год посещать этого врача, тут же слышишь: «Зачем? Меня ничего не беспокоит».

В том-то и дело, когда станет беспокоить, может быть уже поздно”, - отметила Екатерина Казаченок.

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