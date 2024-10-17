Гендиректор брестской фармкомпании назвала 4 причины, почему цена на одно и то же лекарство отличается в разных аптеках

Опубликовано: 17.10.2024 11:37 , Обновлено: 17.10.2024

Генеральный директор Брестского РУП "Фармация" Елена Ломеко рассказала, почему цена на одно и то же лекарственное средство может отличаться в разных аптеках Беларуси. По её словам, необходимость регулирования стоимости обусловлена "высокой социальной значимостью", а потому формирование цен на препараты устанавливает государство.

Гендиректор Брестского РУП “Фармация” подчеркнула, что разность цен на одно и то же лекарство зависит от четырёх факторов, передала местная газета “Заря”. В частности, речь идёт о:

условиях поставки препаратов (стоимость приобретения, объём партии, срок годности),

курсе валют (для лекарственных средств иностранного производства),

размере применяемых надбавок (оптовой, торговой),

действующих скидках в той или иной аптеке.

Как сэкономить?

Чтобы не переплачивать за одно и то же лекарство, можно заранее посмотреть, где и в какой аптеке города оно дешевле. Такая информация находится в открытом доступе сразу на нескольких Интернет-порталах, таких как tabletka.by и apteka.103.by. Актуальная база сформирована исходя из наличия препаратов в государственных и частных аптеках, а всю необходимую информацию можно уточнить по телефонам, указанных на сайтах.

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