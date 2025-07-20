Этот напиток может снизить давление и улучшить работу мозга. Почему еще его нужно пить белорусам?

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Опубликовано: 20.07.2025 16:14 , Обновлено: 20.07.2025

Один достаточно доступный для белорусов горячий напиток может снижать давление, улучшать работу мозга и даже контролировать уровень сахара в крови. Речь идет о мятном чае, который, согласно исследованиям, обладает целым рядом ценных свойств.

«Мятный чай или чай из перечной мяты не просто дарит освежающий вкус, но и обладает рядом полезных для здоровья свойств, которые могут помочь укрепить мозг, сердечно-сосудистую систему и регулировать уровень сахара в кров», — сообщила британский диетолог доктор Эмма Дербишир из Tea Advisory Panel (TAP, Консультативный совет по чаю).

Её рекомендации подкреплены недавним исследованием, проведённым TAP.

Она продолжила: «Новое исследование, проведённое мной и моими коллегами из Консультативной группы по чаю (TAP) – «Обзор механизмов действия и потенциальной пользы для здоровья чая с перечной и колосистой мятой», – предоставляет новые доказательства того, почему мятный чай может помочь нам поддерживать здоровье и благополучие».

В этом обзоре проанализированы существующие исследования этого напитка и сделан вывод о том, что он может помочь здоровью мозга, регулированию кровяного давления и контролю уровня сахара в крови.

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Влияние на мозг

Так, по словам эксперта, в составе мятного чая содержатся розмариновая кислота и ментол , которые оказывают “противовоспалительное действие на мозг”.

Кроме того, одно изисследований показало, что напиток может улучшать память, концентрацию и когнитивные функции.

В то же время другое эксперимент выявил снижение умственной усталости у участников, употреблявших мятный чай.

В результате употребление мятного чая обеспечивает организм биоактивными соединениями, которые потенциально способствуют ясности ума и улучшению настроения.

Давление и сердце

Доктор Дербишир уточнила, что мята содержит соединения, способствующие расширению сосудов.

«Исследования демонстрируют, что мята может снижать как систолическое, так и диастолическое давление, воздействуя на кальциевые каналы в мышцах сосудов», — заявила специалист.

Так, в одном из исследований участники, употреблявшие мятный настой, отметили значительное снижение давления и уровня триглицеридов (жиров в крови) по сравнению с контрольной группой.

Контроль сахара

Предварительные данные, по словам специалиста, также указывают на то, что мята может улучшать метаболизм глюкозы.

Чай способен повышать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара натощак.

Полифенолы в составе мяты могут препятствовать образованию конечных продуктов гликирования (AGE), связанных с диабетом.

«Подводя итог, можно сказать, что, хотя мятный чай не является самостоятельным средством, его нейропротекторные, сосудорасширяющие и антидиабетические свойства делают его многообещающим растительным средством. Его успокаивающие свойства также делают его простым и не содержащим кофеина дополнением к ежедневным оздоровительным процедурам», — резюмировала диетолог.

[info_b]На момент написания материала листья перечной мяты можно купить в аптеке по цене от 3,20 BYN. Заваривать по инструкции. [/info_b]

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