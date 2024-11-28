Не заваривайте чай так, если хотите получить от него пользу. 5 ошибок, которые допускают почти все
Кто-то начинаем день с чашки чая, кто-то наслаждается им в течение дня. К сожалению, многие из нас даже не подозревают, что заваривают его неправильно, тем самым лишая напиток вкуса и пользы для здоровья. Правильное приготовление чая - это искусство, которое требует соблюдения нескольких простых правил. Только в этом случае напиток будет приятным на вкус и не потеряет своих свойств.
Зимние холода - идеальное время для теплого, ароматного и полезного чая. Однако, чтобы по-настоящему насладиться его качествами, стоит обратить внимание на несколько важных деталей в процессе заваривания.
Ошибка номер один — слишком горячая вода
Самая распространенная ошибка - заливать чай водой неправильной температуры. Высокая температура может разрушить тонкий вкус и аромат чая и снизить его полезные свойства.
Для каждого вида чая требуется своя температура воды - например, черный чай хорошо переносит кипяток, а зеленый или белый чай следует заваривать в воде температурой не выше 80 градусов Цельсия.
Время заваривания имеет значение
Слишком долгое заваривание - еще одна ошибка, которая может испортить заварку. У каждого вида чая свои требования к времени, которое должно пройти с момента настаивания листьев до их извлечения из воды. Слишком долгое заваривание может привести к тому, что чай потеряет свои свойства и станет неприятным на вкус.
Жесткость воды
Жесткость и минерализация воды - еще один аспект, на который следует обратить внимание. Вода с высокой степенью минерализации может привести к выпадению осадка на поверхности заварки.
Количество листьев
Количество используемых чайных листьев также имеет значение - обычно достаточно одной чайной ложки на чашку.
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Выберите правильный сосуд
Тип сосуда, в котором вы завариваете чай, также может повлиять на качество заварки.
Керамические чашки идеально подходят для черного и пуэрного чая, чугунные - для улуна, а стеклянные - для цветущих и травяных чаев.
Чем полезен чай?
По данным медицинского портала WebMD, чай связан с более низким риском многих заболеваний, включая когнитивные проблемы, болезни сердца, инсульт, диабет и многое другое.
Пищевая ценность одной чашки чая, заваренного на водопроводной воде:
- Калории: 2
- Жир: 0 г
- Холестерин : 0 мг
- Натрий: 7 мг
- Всего углеводов: 1 г
- Сахар: 0 г
- Белок : 0 г
Питательные вещества и важные минералы, содержащиеся во многих чаях, включают следующее:
- Флавоноиды;
- Катехины;
- Полифенолы;
- Калий;
- Фосфор;
- Магний;
- Медь;
- Цинк;
- Кальций;
- Фтор.
Черный чай, пишут медики портала, содержит теафлавины и теарубигины ( антиоксиданты ), которые полезны для здоровья вашего тела. Одно исследование показало, что они помогают облегчить гиперхолестеринемию (высокий уровень холестерина) при употреблении в пищу.
Это же исследование показало, что теафлавины и теарубигины черного чая также способствуют снижению риска гипергликемии или высокого уровня сахара в крови.
Некоторые чаи, включая ромашковый, пьют, чтобы помочь людям расслабиться в конце дня, чтобы они могли лучше спать и успокоиться. А ромашковый чай, как было обнаружено, помогает женщинам после родов лучше спать и облегчать депрессию.
Необходимо провести больше исследований, чтобы точно понять влияние кофеина на когнитивные функции. Однако некоторые исследования показали, что употребление кофеина, содержащегося в некоторых сортах чая, в низких дозах и регулярно, может способствовать лучшей концентрации и бдительности.
Ранее Telegraf.news писал, что Сс приходом холодов и сезона простуд многие белорусы прибегают к народным средствам для борьбы с ОРВИ. В их числе пресловутый чай с лимоном. Предполагается, что цитрус насыщает напиток витамином С, который и должен помочь в борьбе с вирусами. Однако химик Александра Франц предупредила: рассчитывать на лечебный эффект от такого народного метода не стоит. Почему?
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