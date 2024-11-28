Не заваривайте чай так, если хотите получить от него пользу. 5 ошибок, которые допускают почти все

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Опубликовано: 28.11.2024 10:55 , Обновлено: 28.11.2024

Кто-то начинаем день с чашки чая, кто-то наслаждается им в течение дня. К сожалению, многие из нас даже не подозревают, что заваривают его неправильно, тем самым лишая напиток вкуса и пользы для здоровья. Правильное приготовление чая - это искусство, которое требует соблюдения нескольких простых правил. Только в этом случае напиток будет приятным на вкус и не потеряет своих свойств.

Зимние холода - идеальное время для теплого, ароматного и полезного чая. Однако, чтобы по-настоящему насладиться его качествами, стоит обратить внимание на несколько важных деталей в процессе заваривания.

Ошибка номер один — слишком горячая вода

Самая распространенная ошибка - заливать чай водой неправильной температуры. Высокая температура может разрушить тонкий вкус и аромат чая и снизить его полезные свойства.

Для каждого вида чая требуется своя температура воды - например, черный чай хорошо переносит кипяток, а зеленый или белый чай следует заваривать в воде температурой не выше 80 градусов Цельсия.

Время заваривания имеет значение

Слишком долгое заваривание - еще одна ошибка, которая может испортить заварку. У каждого вида чая свои требования к времени, которое должно пройти с момента настаивания листьев до их извлечения из воды. Слишком долгое заваривание может привести к тому, что чай потеряет свои свойства и станет неприятным на вкус.

Жесткость воды

Жесткость и минерализация воды - еще один аспект, на который следует обратить внимание. Вода с высокой степенью минерализации может привести к выпадению осадка на поверхности заварки.

Количество листьев

Количество используемых чайных листьев также имеет значение - обычно достаточно одной чайной ложки на чашку.

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Выберите правильный сосуд

Тип сосуда, в котором вы завариваете чай, также может повлиять на качество заварки.

Керамические чашки идеально подходят для черного и пуэрного чая, чугунные - для улуна, а стеклянные - для цветущих и травяных чаев.

Чем полезен чай?

По данным медицинского портала WebMD, чай связан с более низким риском многих заболеваний, включая когнитивные проблемы, болезни сердца, инсульт, диабет и многое другое.

Пищевая ценность одной чашки чая, заваренного на водопроводной воде:

Калории: 2

Жир: 0 г

Холестерин : 0 мг

Натрий: 7 мг

Всего углеводов: 1 г

Сахар: 0 г

Белок : 0 г

Питательные вещества и важные минералы, содержащиеся во многих чаях, включают следующее:

Флавоноиды;

Катехины;

Полифенолы;

Калий;

Фосфор;

Магний;

Медь;

Цинк;

Кальций;

Фтор.

Черный чай, пишут медики портала, содержит теафлавины и теарубигины ( антиоксиданты ), которые полезны для здоровья вашего тела. Одно исследование показало, что они помогают облегчить гиперхолестеринемию (высокий уровень холестерина) при употреблении в пищу.

Это же исследование показало, что теафлавины и теарубигины черного чая также способствуют снижению риска гипергликемии или высокого уровня сахара в крови.

Некоторые чаи, включая ромашковый, пьют, чтобы помочь людям расслабиться в конце дня, чтобы они могли лучше спать и успокоиться. А ромашковый чай, как было обнаружено, помогает женщинам после родов лучше спать и облегчать депрессию.

Необходимо провести больше исследований, чтобы точно понять влияние кофеина на когнитивные функции. Однако некоторые исследования показали, что употребление кофеина, содержащегося в некоторых сортах чая, в низких дозах и регулярно, может способствовать лучшей концентрации и бдительности.

Ранее Telegraf.news писал, что Сс приходом холодов и сезона простуд многие белорусы прибегают к народным средствам для борьбы с ОРВИ. В их числе пресловутый чай с лимоном. Предполагается, что цитрус насыщает напиток витамином С, который и должен помочь в борьбе с вирусами. Однако химик Александра Франц предупредила: рассчитывать на лечебный эффект от такого народного метода не стоит. Почему?

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