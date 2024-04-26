Этот признак на ногтях может предупредить об опасных болезнях. Когда лучше сходить к врачу?

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Опубликовано: 26.04.2024 11:14 , Обновлено: 26.04.2024

Рак - это смертельно опасное заболевание, которое возникает, когда аномальные клетки растут и делятся неконтролируемым образом. Существует более 200 видов рака, которые могут поражать человеческий организм, поэтому невозможно знать все симптомы. Предупреждающие признаки обычно зависят от того, в какой части тела началось заболевание. Однако, по словам врачей, иногда симптомы не столь очевидны и могут появляться в, казалось бы, маловероятных местах. Например, на ногтях.

По словам британского доктора Амира Хана, здоровые ногти должны быть “гладкими” на ощупь и иметь “однородный цвет по всей длине”. Он предупредил, что стоит остерегаться синдрома желтых ногтей как потенциального признака рака.

[info_b]Обнаружение любых изменений может помочь врачу докопаться до сути проблемы, если у вас есть и другие симптомы.[/info_b]

“Синдром желтых ногтей - это когда ногти желтеют, становятся толще и растут не так быстро”, - сказал он.

Врач подчеркнул, что “это может быть признаком рака, жидкости в легких, бронхита и ревматоидного артрита”.

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В свою очередь клиника Кливленда в США описывает синдром желтых ногтей как «редкое заболевание, поражающее ногти, легкие и конечности».

“У людей с синдромом желтых ногтей желтые, изогнутые ногти, которые могут утолщаться или отслаиваться, - говорится в статье. Это может сопровождаться респираторными симптомами, такими как хронический кашель, а также опухшими голенями или лодыжками, известными как отек.

Эксперты точно не знают, что вызывает синдром желтых ногтей. Однако его связывают с нарушением кровообращения, проблемами с лимфооттоком или скоплением жидкости вокруг легких.

В клинике добавили, что синдром желтых ногтей чаще всего встречается у людей старше 50 лет. Он “редко” встречается у детей.

Там перечислили причины, связанные с синдромом желтых ногтей:

аутоиммунные заболевания;

рак;

нефротический синдром;

ревматоидный артрит;

заболевания щитовидной железы.

При этом желтые ногти также могут быть вызваны грибковыми инфекциями, курением или использованием лака для ногтей.

В британской Национальной службе здравоохранения настоятельно посоветовали всем, чьи ногти изменили форму, цвет или отвалились - без какой-либо известной причины, - обратиться к врачу.

Вам также следует обратиться к врачу, если кожа вокруг ногтя стала “болезненной, красной, опухшей и теплой” - это может быть признаком инфекции или вросшего ногтя.

Ранее Telegraf.news писал, что во всем мире сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти и ежегодно уносят около 18 миллионов жизней. К ним относятся такие заболевания сердца и кровеносной системы, как инсульт, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность. Поэтому, если заметить тревожные признаки до того, как станет слишком поздно, это может спасти жизнь. На какие симптомы на ногах стоит обратить внимание?

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