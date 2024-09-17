Эти 4 продукта повысят успеваемость ребёнка в школе? Диетолог назвала "идеальную" еду

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Опубликовано: 17.09.2024 13:26 , Обновлено: 17.09.2024

С началом учебного года каждый родитель стремится, как может, поспособствовать хорошей учёбе своего ребёнка. Для этого нужно не только обеспечить его всей необходимой канцелярией и одеждой, но и позаботиться о здоровье организма и ясности мышления. Говоря о последнем, стоит знать, что не последнюю роль в этом играет качество питания. Диетолог рассказала, какой набор продуктов может "повысить производительность труда" и идеально подойдёт школьникам.

После длительных летних каникул многие дети и подростки могут испытывать сложности с уроками и немало нервничать в моменты, когда что-то не получается. Диетолог Торал Шах из Wiley’s Finest уверена, что включение ряда продуктов в рацион может помочь с учёбой больше, чем кажется на первый взгляд.

“Мозг напрямую влияет на способность концентрироваться, обрабатывать информацию и сохранять сосредоточенность, поэтому крайне важно питать его для оптимальной производительности. Именно поэтому детям важно иметь постоянный запас энергии в течение дня”, - рассказала диетолог.

Первый приём пищи - один из основополагающих в этом вопросе. Чаще всего дети завтракают дома, поэтому повлиять на то, чтобы такой завтрак был максимально полезным и ценным для мозга, под силу каждому родителю.

Она подчеркнула, что хотя многие ученики могут соблазниться сладкими хлопьями или бутербродами с сладкой шоколадной пастой, утром стоит отдать предпочтение йогуртам, яйцам, орехам и даже творогу.

Кроме того, стоит позаботиться о том, чтобы завтрак был питательным. Для этого диетолог порекомендовала включить также «медленно усваиваемые углеводы», такие как фрукты, бобы или цельнозерновой хлеб. Это будет способствовать поддержанию уровня энергии на постоянном уровне в течение дня.

«Вы также можете попробовать такие комбинации, как каша с греческим йогуртом, ягодами и орехами, яйцами, тосты с авокадо, или жареными грибами, или помидорами, или пудингом из чиа”, - добавила диетолог.

Она заметила, что есть исследования, которые показали, что употребление кофе в небольших количествах также может улучшить когнитивные функции, в частности, бдительность и сосредоточенность. Однако данные о регулярном употреблении кофе имели несколько противоречивый характер. Диетолог предупредила, что чрезмерное увлечение этим напитком может снизить потенциальные преимущества для когнитивных функций от кофеина.

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[info_b]К слову, не стоит избегать утреннего завтрака, полагаясь на скорый обед. В 2019 году учёные из Великобритании выяснили, что дети, которые пропускали завтрак получают более низкие оценки на экзаменах, чем те, кто не забывал об утреннем приёме пищи.[/info_b]

Говоря об обеде и ужине, эксперт напомнила о необходимости добавления в рацион продуктов, богатых жирными кислотами Омега-3. Эти компоненты, называемые “полезными жирами”, не только принесут пользу сердцу и иммунной системе, но и положительно скажутся на работе мозга, особенно на процессах, которые отвечают за внимание и память. Наибольшая концентрация таких полезных жиров сосредоточена в жирной рыбе, такой как сардины, тунец и лосось.

Торал Шах подчеркнула, что продукты, богатые витаминами группы В, (например, яйца, молоко, мясо, рыба, овёс ) должны быть обязательно включены в рацион школьника, т. к. оказывают положительное влияние на различные когнитивные функции.

Несмотря на то что учёные ещё продолжают изучать их влияние на мозг, уже есть исследования, которые доказали, что употребление таких продуктов улучшает концентрацию и память.

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