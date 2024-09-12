Как ребёнку не подхватить ОРВИ в школе? Иммунолог дала 6 практических советов

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Опубликовано: 12.09.2024 10:29 , Обновлено: 12.09.2024

Волна простудных заболеваний - то, к чему с началом учебного года готовятся многие родители школьников. Зачастую это связано с большим количеством микробов, с которыми сталкивается ребёнок, переходя из класса в класс и взаимодействуя с другими детьми. Иммунолог поделилась практическими советами, как избежать вирусов в новом учебном году.

Возвращаясь в школу, дети начинают делиться не только книгами и принадлежностями, но и множеством инфекционных агентов. Большая скученность людей в одном помещении создаёт благоприятную для распространения болезней среду. Часто дети даже не осознают, что являются переносчиками микробов.

«Иммунная система детей развита слабее, чем у взрослых, что делает их более уязвимыми к вирусам по возвращении в школу». Борьба с такими болезнями, как простуда, желудочные инфекции или грипп у детей, всегда вызывает стресс”, - рассказал главный врач и директор медицинской политики AXA Health Джон Берк.

Он рассказал о 5 самых распространённых заболеваниях, которые можно подхватить в школе и их симптомах.

Простуда: боль в горле, кашель, чихание, заложенность носа и высокая температура.

боль в горле, кашель, чихание, заложенность носа и высокая температура. Грипп: высокая температура, утомляемость, боли, боль в горле, сухой кашель, головная боль.

высокая температура, утомляемость, боли, боль в горле, сухой кашель, головная боль. Норовирус: тошнота, рвота, диарея, высокая температура, головные боли.

тошнота, рвота, диарея, высокая температура, головные боли. Тонзиллит: лихорадка, боль в горле, увеличенные и красные миндалины, белые пятна на задней стенке горла, головные боли, ломота.

лихорадка, боль в горле, увеличенные и красные миндалины, белые пятна на задней стенке горла, головные боли, ломота. Ветряная оспа: усталость, высокая температура, головная боль, ломота, красная зудящая сыпь по всему телу.

Подхваченные в школе вирусы дети потом приносят домой, где от заболевания может слечь вся семья. Именно поэтому для родителей важно вооружиться знаниями и стратегиями, чтобы свести к минимуму вероятность заболевания своих детей.

Иммунолог и профессор Шина Круикшанк из Манчестерского университета поделилась практическими советами, которые могут помочь нивелировать риски, связанные с вирусными заболеваниями, школе. Она отметила, что тесный контакт в сочетании с общением новых учеников увеличивает вероятность распространения инфекций, и чаще всего вирусы дают о себе знать уже в первые несколько недель после начала обучения.

По мнению эксперта, первое, о чём должен задуматься родитель, отправляя ребёнка в школу - это наличие всех необходимых прививок .

«Убедиться, что ваши дети вовремя привиты, — это первое, что мы можем сделать, чтобы держать болезни под контролем. Если бы существовали вакцины для профилактики определенных инфекций, то это было бы абсолютно необходимо», - рассказала профессор.

Вторым важным пунктом, который снизит вероятность заболевания, она назвала соблюдение правил гигиены . Иммунолог заметила, что каждый родитель должен научить ребёнка таким элементарному правилу, как регулярное мытьё рук, а также на собственном примере показывать необходимость использования салфеток во время чихания. Использованные салфетки важно выбрасывать. Вместо того, чтобы кашлять в ладони, она порекомендовала использовать в руку (сгиб локтя).

Также эксперт заметила, что нужно избегать переохлаждений и сохранять активность при низких температурах. Кроме того,эксперт отметила важность проведения “мини-оценки рисков” .

«Начиная этот сезон, я всегда смотрю на пространство, в которое иду, и провожу небольшую оценку риска для него: насколько оно проветриваемое? Насколько в нём много людей? Это помогает мне определить, каков мой риск», - рассказала профессор.

Хорошо сбалансированная диета тоже необходима для поддержания иммунитета, уверена профессор. Ребёнок должен питаться пищей, полной фруктов и овощей, белков, углеводов и молочных продуктов. По её мнению, не стоит полагаться только на приём различных поливитаминных добавок. Она заверила, что нет убедительных доказательств того, что следует их принимать, и предупредила, что некоторые люди, принимающие поливитамины, ничем не лучше тех, кто этого не делает.

“Витамины важны, но многие из них можно получить с помощью здорового питания”, - уверена профессор.

Ещё эксперт напомнила о приоритете отдыха.

“Качественный сон жизненно важен для иммунной функции. Выделяйте время для отдыха. Будь то пятиминутная медитация, наслаждение садом или танцы под любимую музыку, найдите то, что помогает вам расслабиться”, - порекомендовала специалист.

Доктор Джон Берк напромнил, что также необхлдимо предпринимать действия для противодействия распространению вирусов.

«При таких заболеваниях, как ветряная оспа, которая чрезвычайно заразна, держите ребенка дома до тех пор, пока симптомы не исчезнут, а сыпь не исчезнет на теле, чтобы снизить риск дальнейшего распространения вируса», - рассказал эксперт.

Он заметил, что после болезни ребёнку лучше побыть дома ещё 24 часа. Однако, если у ребенка всего лишь обычная простуда и он чувствует себя достаточно хорошо, он может вернуться в школу.

«Однако при таких заболеваниях, как норовирус и ветряная оспа, вашему ребенку придётся оставаться вне школы, пока симптомы не пройдут», - подчеркнул Берк.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с приходом осени вопросы укрепления иммунитете становятся как никогда актуальными. Именно в этот период организм начинает поддаваться атакам вирусов, и ресурса для того, чтобы им противостоять, часто не хватает. Кто-то устремляется за витаминным комплексом в аптеку. Однако стоит знать, что некоторые изменения в питании в это период могут оказать решающее значение в вопросах противостояния организма заболеваниям. Итак, что следует включить в осенний рацион, по мнению врачей, чтобы не заболеть?

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