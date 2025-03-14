Эти 2 фактора приводят к снижению интеллекта. Психолог объяснила, какие привычки исправят ситуацию

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Опубликовано: 14.03.2025 14:52 , Обновлено: 14.03.2025

Многие полагают, что показатели интеллекта человек получает с рождения и они остаются неизменными на протяжении всей жизни. Однако это не совсем так. Вопреки расхожему мнению, уровень IQ может меняться, причём не всегда в лучшую сторону. Психолог, доктор Анна Камза, выделила два ключевых фактора, которые могут снизить уровень интеллекта.

Наш образ жизни, повседневные привычки и то, как каждый человек стимулирует свой разум, оказывают огромное влияние на его интеллектуальное состояние. Одни регулярные действия способствуют его развитию, другие, наоборот, приводят к снижению интеллекта.

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Анна Камза - польский психолог, социолог и доктор психологических наук. Член Центра исследований развития личности при Университете SWPS и член Американской психологической ассоциации (АПА). Занимается междисциплинарными исследовательскими проектами, охватывающими когнитивную психологию, психологию личности и психологию индивидуальных различий.

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Информационная перегрузка — фактор снижения интеллекта

Как пояснила психолог, мозг современного человека ежедневно подвергается воздействию тысяч стимулов из социальных сетей, уведомлений приложений и иных сообщений. Этот постоянный поток информации вызывает умственную усталость и перегрузку нервной системы.

Поскольку мозг не может одновременно обработать такой огромный объем данных, переключение между задачами (например, проверка телефона во время работы) приводит к тому, что мозг затрачивает больше энергии. Другими словами, каждый раз, когда человек переключает внимание на другой источник информации, его разум теряет свою эффективность, и когнитивные способности начинают ослабевать.

«Мозг работает лучше всего, когда стимуляция структурирована и целенаправленна. Избыток хаотичных стимулов приводит к нарушению когнитивных процессов — ухудшаются концентрация, рабочая память и способность решать проблемы», — привёло слова психолога Анны Камзы польское издание Interia.

Как защитить себя от информационной перегрузки?

Ограничьте использование социальных сетей . Установите определенные часы для просмотра онлайн-контента.

. Установите определенные часы для просмотра онлайн-контента. Проводите цифровой детокс. Попробуйте отключать уведомления и убирать телефон на несколько часов хотя бы раз в неделю.

Попробуйте отключать уведомления и убирать телефон на несколько часов хотя бы раз в неделю. Выбирайте качественный контент. Вместо того чтобы просматривать случайные посты, найдите книгу, подкаст или статью, которые расширяют ваши взгляды.

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Когнитивное бездействие — заставляет мозг “ржаветь”

Фото: Shutterstock

Второй серьёзной угрозой интеллекту, по словам эксперта, является отсутствие умственной стимуляции. С возрастом многие люди впадают в рутину — смотрят одни и те же сериалы, избегают новых вызовов и ограничивают себя проверенными схемами действий.

Отсутствие новизны и интеллектуальных стимулов приводит к снижению пластичности мозга, или способности создавать новые нейронные связи. Как итог, человек сталкивается с трудностями при запоминании, у него начинают притупляться аналитические навыки, падает уровень креативности.

“Мозг, как и мышцы, нуждается в регулярной тренировке. Если мы перестаем его использовать, он теряет свою эффективность. Если вы не сталкиваетесь с новыми вызовами, ваш мозг постепенно теряет способность адаптироваться и учиться”, - пояснила специалист.

Как противостоять когнитивному бездействию?

Решайте головоломки — судоку, кроссворды и логические игры отлично подходят для тренировки мозга.

— судоку, кроссворды и логические игры отлично подходят для тренировки мозга. Изучайте что-то новое. Обучение новому языку, игра на музыкальном инструменте или прохождение онлайн-курсов — все это отличные способы развития.

Обучение новому языку, игра на музыкальном инструменте или прохождение онлайн-курсов — все это отличные способы развития. Измените свой распорядок дня. Даже небольшие изменения, такие как новый маршрут на работу или проба новой кухни, оказывают положительное влияние на ваше интеллектуальное состояние.

Психолог добавила, что интеллект, это не только дар природы, но и результат повседневного выбора. Она призвала придерживаться здоровых привычек, для того, чтобы поддерживать разум в хорошей форме:

Выбирать ценные источники контента и избегать перегрузки информацией.

Решать головоломки, овладевать новыми навыками или даже просто общаться с друзьями. Общение с людьми — беседы, обмен мнениями и построение отношений укрепляют когнитивные способности.

Также она напомнила о важности сна и релаксации для эффективного функционирования нервной системы.

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