Эта привычка во время сна может спровоцировать "вдовий горб". Физиотерапевт объяснила, что делать

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Опубликовано: 06.02.2025 13:24 , Обновлено: 06.02.2025

Климактерический горб, также известный как вдовий горб, — проблема, с которой с возрастом сталкиваются многие женщины. Причин этого явления может быть несколько, но по мнению специалистов, некоторые привычки могут спровоцировать или усугубить его проявление. Так, американский физиотерапевт Сэмми Джо считает, что определенные привычки во время сна, в частности, могут увеличить вероятность появления «холки». Telegraf.news разобрался, о чём речь.

О точных причинах появления так называемой “холки” врачи спорят до сих пор и к какому-то одному заболеванию её не сводят. Большинство специалистов смотрят на проблему комплексно.

Так, в числе факторов, провоцирующих её возникновения, согласно данным клиники пластического хирурга Амжада Аль-Юсефа, находятся эндокринные заболевания, малоподвижный образ жизни, приём гормональных препаратов, остеопороз шейных позвонков и шейный остеохондроз, а также генетическая предрасположенность.

Ещё одной причиной, способствующей появлению холки, по мнению американского физиотерапевта Сэмми Джо, является сон на двух подушках.

По мнению специалиста, человек в течение дня часто наклоняется вперёд, и это отрицательно сказывается на его осанке. Во время сна с двумя подушками позвоночник не возвращается в своё естественное положение, и это негативно сказывается на его состоянии.

В своём TikTok специалист посоветовала спать на ровной поверхности, используя только одну подушку. Для дополнительной поддержки позвоночника эксперт рекомендует использовать свернутое полотенце, поддерживающее естественный изгиб шеи.

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Упражнение для тех, кто любит спать на 2 подушках

Для тех людей, которым трудно отказаться от привычки спать на 2 подушках и кто много проводит времени в сидячем положении эксперт порекомендовала использовать простое упражнение.

Для этого нужно опереться спиной о стену, слегка согнув колени, прижать поясницу к стене и попытаться положить затылок на стену, не поднимая подбородок.

Затем, вытянув руки перед собой, совершайте ими движения вперед и назад, держа ладони обращенными наружу.

Если боли нет, можно поднять руки над головой, сложив ладони вместе.

Это упражнение эксперт продемонстрировала в видео на свое странице в TikTok.

https://www.tiktok.com/@samspiegs/video/7465366460047641902?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121433650%2C121404359%2C121497414%2C73319236%2C121477481%2C121351166%2C121487028%2C73347566%2C121331973%2C120811592%2C120810756%2C121502783%3Bnull%3Bembed_share&refer=embed&referer_url=pulsembed.eu%2Fp2em%2FAeOWx5Se4%2F&referer_video_id=7465366460047641902

Сэмми Джо отметила, что это упражнение помогает почувствовать растяжение грудного отдела позвоночника.

Если коснуться головой стены трудно, она предложила использовать свернутое полотенце в качестве опоры.

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