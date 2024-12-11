Эпидемиологи призвали белорусов "немедленно обращаться" к врачам с симптомами, похожими на простуду. Дело может быть не в ней

Опубликовано: 11.12.2024 16:53 , Обновлено: 11.12.2024

Хойникский районный центр гигиены и эпидемиологии призвал белорусов экстренно обращаться за помощью, если те заметили у себя симптомы простуды. Дело в том, что за привычной слабостью, повышенной температурой и головной болью может скрываться куда более серьёзное заболевание — геморрагическая лихорадка.

Эпидемиологи рассказали, что с начала осени на территории Хойникского района на Гомельщине участились случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую передают грызуны. “В целях профилактики” районная санэпидемслужба призвала жителей Беларуси “быть настороженными в отношении путей передачи инфекции”.

[info_b]Геморрагическая лихорадка — это термин, который объединяет острые инфекционные вирусные заболевания. Общими для всех них признаками являются тяжёлая интоксикация, повышение температуры, наружные и внутренние кровотечения. В зависимости от вида лихорадки, от 10 до 90% случаев заболевания заканчиваются смертью.[/info_b]

“Избегайте контактов с грызунами, защищайте свои продукты питания и воду от них, в том числе в подвалах. Употребляйте продукты питания, подвергшиеся термической обработке — жарке, варке, на пару или запеканию”, — порекомендовали специалисты. Они добавили, что самый простой способ обезопасить свой дом — устранить все трещины и заделать дыры в помещении.

Какие симптомы должны насторожить?

При возникновении симптомов, похожих на обычную простуду или грипп, эпидемиологи призвали “немедленно обращаться” к врачу. Речь идёт о:

повышении температуры (39-41°C),

головной боли, которая часто сопровождается ломотой в мышцах и суставах,

общей слабости (сильном чувстве усталости и потере аппетита),

ознобе, жажде (сухости во рту),

тошноте и рвоте.

Ранее Telegraf.news писал, что весь мир хорошо знаком с термином «пандемия», но эксперты опасаются, что этой зимой люди столкнутья с «квадродемией» — всплеском заболеваемости четырьмя зимними инфекциями, каждая из которых способна уложить в постель, причём в один и тот же период.

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Также мы рассказывали, что в министерстве здравоохранения дали свой прогноз по респираторным инфекциям в Беларуси. По расчётам специалистов, пик этого вида заболеваний придётся на конце января – начало февраля 2025 года.

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