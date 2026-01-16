Эпидемиологи предупредили о нитратах и аммиаке в воде 9 крещенских купелей на Могилёвщине

Опубликовано: 16.01.2026 15:24 , Обновлено: 16.01.2026

Специалисты Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проверили перед Крещением, которое будут отмечать православные верующие 19 января, качество воды в купелях и источниках. Оказалось, что далеко не везде людям будет безопасно набирать воду, как предписывают традиции этого церковного праздника.

Из всех купелей и источников Могилёвской области качество воды оказалось неудовлетворительным в девяти.

Так, в купели деревни Мхиничи Краснопольского района анализ воды по санитарно-химическим показателям показал повышенное содержание аммиака. В остальных случаях речь идёт по превышении допустимого уровня содержания нитратов. Вот где ещё набирать воду в Крещение специалисты не рекомендовали:

криница и купель в агрогородке Полыковичи Могилевского района,

криница в деревне Лебедянка Лебедянковского с/с Белыничского района,

криница в деревне Лобча Чериковского района,

криница в Черикове, расположенная по улице Краснопольская,

каптаж родника «Целительница» в агрогородке Городище Шкловского района (по улице Русаковская),

каптаж родника в Шклове по улице Малая Заречная,

купель родника «Сергия Радонежского» в Шклове по улице Малая Заречная.

Эпидемиологи сообщили, что информацию о результатах санитарного надзора продублировали на стендах, установленных возле источников. Подробную информацию о качестве воды в источниках также можно получить в районных, зональных центрах гигиены и эпидемиологии.

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Кстати, купание в проруби на Крещение — совсем не обязательная для верующих процедура. Об этом регулярно заявляют не только специалисты Минздрава, но и представители Белорусской православной церкви.

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