Эпидемиологи предупредили о нитратах и аммиаке в воде 9 крещенских купелей на Могилёвщине
Специалисты Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проверили перед Крещением, которое будут отмечать православные верующие 19 января, качество воды в купелях и источниках. Оказалось, что далеко не везде людям будет безопасно набирать воду, как предписывают традиции этого церковного праздника.
Из всех купелей и источников Могилёвской области качество воды оказалось неудовлетворительным в девяти.
Так, в купели деревни Мхиничи Краснопольского района анализ воды по санитарно-химическим показателям показал повышенное содержание аммиака. В остальных случаях речь идёт по превышении допустимого уровня содержания нитратов. Вот где ещё набирать воду в Крещение специалисты не рекомендовали:
- криница и купель в агрогородке Полыковичи Могилевского района,
- криница в деревне Лебедянка Лебедянковского с/с Белыничского района,
- криница в деревне Лобча Чериковского района,
- криница в Черикове, расположенная по улице Краснопольская,
- каптаж родника «Целительница» в агрогородке Городище Шкловского района (по улице Русаковская),
- каптаж родника в Шклове по улице Малая Заречная,
- купель родника «Сергия Радонежского» в Шклове по улице Малая Заречная.
Эпидемиологи сообщили, что информацию о результатах санитарного надзора продублировали на стендах, установленных возле источников. Подробную информацию о качестве воды в источниках также можно получить в районных, зональных центрах гигиены и эпидемиологии.
Что нельзя делать на Крещение Господне 19 января? Вот предвестником чего считали отсутствие мороза в этот день
Кстати, купание в проруби на Крещение — совсем не обязательная для верующих процедура. Об этом регулярно заявляют не только специалисты Минздрава, но и представители Белорусской православной церкви.
Минздрав и БПЦ уточнили, кому из белорусов не стоит купаться в проруби — «Нет ничего сакрального»