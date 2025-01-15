Что нельзя делать на Крещение Господне 19 января? Вот предвестником чего считали отсутствие мороза в этот день

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Опубликовано: 15.01.2025 10:16 , Обновлено: 15.01.2025

В воскресенье, 19 января, православные верующие отмечают один из самых древних и значимых праздников в календаре — Крещение Господне, также известное как Богоявление. Telegraf.news узнал, чем примечателен этот праздник и какие традиции, запреты и приметы с ним связаны.

Крещение Господне, или Богоявление, — один из величайших христианских праздников, отмечаемых 19 января (6 января по юлианскому календарю). Этот день символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем, где произошло явление Святой Троицы: голос Отца, Сын, погружающийся в воды, и Святой Дух в виде голубя.

История праздника

Согласно Евангелиям, после своих странствий по пустыне пророк Иоанн Креститель пришёл к реке Иордан, где иудеи обычно совершали религиозные омовения. Здесь он начал проповедовать о покаянии, говорить о крещении для прощения грехов и крестить людей в водах реки.

Когда Иисус достиг тридцатилетнего возраста, Он также пришёл к Иордану и попросил Иоанна о крещении. После того как Иисус был крещён, небеса «отверзлись», и Святой Дух сошёл на Него в виде голубя. При этом все присутствующие услышали голос Бога Отца, который сказал:

«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17).

Эти события указывали на божественную природу Иисуса Христа, крестившегося от Иоанна. Также этот момент принято считать явлением Святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа.

Как празднуют Крещение Господне?

В день праздника Крещения люди одеваются в белые одежды, символизирующие чистоту и непорочность. С утра в храмах проходят службы, во время которых верующие молятся и исполняют гимны, прославляющие Иисуса Христа.

В народе принято проводить традиционные крещенские купания в проруби. Момент погружения в воду для многих символизирует духовное и физическое очищение и служит доказательством крепкой веры. Однако этот ритуал с точки зрения веры не считается обязательным и не имеет отношения к церковному уставу. Как правило, купаются на Крещение после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. Верующие окунаются в прорубь с головой три раза, крестясь.

Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, верующие соблюдают однодневный пост, предпочитая традиционное постное блюдо, приготовленное из крупы — сочиво. Первый прием пищи происходит вечером. Приступать к трапезе разрешено только после того, как свеча будет вынесена после утренней литургии и первого причащения крещенской водой.

Главной традицией праздника Крещения Господня считается обряд освящения воды, который проходит как в храмах, так и на водоемах. Процесс освящения воды осуществляется дважды: 18 января, накануне праздника, и 19 января, в сам день Богоявления, во время Божественной литургии.

Освященная на Крещение вода считается святыней, обладающей целебной силой для души и тела. Эту воду можно использовать в течение всего года. Она подходит для освящения жилых помещений, предметов, её можно принимать при болезнях, наносить на болезненные участки, а также давать пить людям, которые не могут участвовать в Святом Причастии. Освящённую воду традиционно хранят в различных ёмкостях у икон и пьют понемногу натощак, предварительно помолившись.

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Что следует делать и чего избегать на Крещение Господне?

Традиционно православные праздники имеют свои традиции, которые предполагают соблюдение определённых ритуалов и воздержание от некоторых дел.

Православная церковь рекомендует молиться и посещать церковь в этот праздник. Священники подчеркивают, что исповедь приносит очищение от грехов.

В храме можно взять святую воду, известную своими целебными свойствами; многие хранят её в доме в течение года, чтобы освятить пространство.

В канун праздника традиционно следует соблюдать пост.

Купание в проруби популярная народная традиция, к которой можно примкнуть по желанию и не имея противопоказаний от врачей. Сама церковь не предписывает этого.

По старинным обычаям, в этот день рекомендуется открыть окна, чтобы очистить дом от негативной энергии.

Считается, что все воды и даже снег в Крещение обладают целебной силой, поэтому, не желая участвовать в купаниях, можно просто принять ванну или натереть лицо и руки снегом.

Крещение Господне предполагает и некоторые запреты.

Не рекомендуется заниматься уборкой, стиркой или другими домашними делами, а также работать.

Церковь осуждает гадания и ритуалы, которые иногда практикуются в народе.

Не стоит давать деньги в долг, чтобы избежать нищеты в будущем.

Отказ в помощи нуждающимся считается грехом и может привести к бедности.

Сплетни и ссоры также являются плохими знаками, как и слёзы — предсказание будущих бед.

Как на Крещение предсказывали погоду?

В народе с днём Крещения связано множество примет, в числе которых и погодные. Считалось, что по тому, какой была погода в этот день можно сделать прогноз о будущем.

Если в ночь на праздник погода была ясной и морозной, это предвещало жаркое и сухое лето;

если же было холодно и облачно, то можно ожидать хорошего урожая.

Полное отсутствие снега на Богоявление считалось плохим знаком и предвестием голода.

Если снег выпал, когда священник опускал крест в прорубь, это считалось знаком плодородного года.

Снегопад на Крещение предвещал дождливое лето.

Если в ночь перед Крещением были видны звезды, это означало, что осенью будет много грибов, а также обильный приплод овец.

Если же праздничный день выдался солнечным, в народе говорили о вероятности жаркого лета.

Наконец, отсутствие морозов на Крещение воспринималось как признак грядущих перемен и потрясений в мире. Также наличие оттепели в этот день сулило плохой урожай летом.

Ранее Telegraf.news писал о том, что 19 января православные христиане празднуют одни из главных церковных праздников — Крещение и Богоявление. В этот день многие купаются в проруби в память о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Рассказываем, как безопасно окунаться в морозы в прорубь и кому запрещено это делать.

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