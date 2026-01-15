Минздрав и БПЦ уточнили, кому из белорусов не стоит купаться в проруби — «Нет ничего сакрального»

Опубликовано: 15.01.2026 16:16 , Обновлено: 15.01.2026

В Белорусском пресс-центре прошла пресс-конференция по поводу предстоящих крещенских праздников. Специалисты Минздрава и представители Белорусской православной церкви Московского патриархата попытались убедить белорусов, что купание в проруби на Крещение — совсем не обязательная для верующих процедура.

Заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Дмитрий Хорошко напомнил, что в окунании в прорубь на Крещение «нет ничего сакрального».

«Это просто благочестивая традиция и, погружаясь в эти купели, мы определенным образом соединяемся с той самой рекой Иордан, в водах которой находился сам Христос», — заявил он.

В свою очередь, специалист Минздрава Беларуси напомнил, что к окунанию в ледяную прорубь могут быть допущены только здоровые и, самое важное, — подготовленные люди.

Заведующий подстанцией №11 УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Евгений Юдаков напомнил, что тем, кто решится на окунание, следует учитывать холодную погоду.

«Стоит правильно подбирать одежду. Желательно, чтобы одежда была многослойной (майка, кофта, свитер, куртка). Необходимо защитить руки, уши как наиболее подверженные обморожениям. Как вариант, можно использовать специальные защитные кремы, если планируете длительное время находиться на улице», — рассказал медик.

Самое важное, что белорусы с хроническими заболеваниями не должны участвовать в купании. Особенно в зоне риска находятся люди с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

заболеваниями нервной, эндокринной системы.

Точно не стоит окунаться в ледяную воду маленьким детям, беременным женщинам и престарелым людям, пояснил медик.

Напомним, что крещенские купания состоятся 17 января. А по всей стране для этого устроили более 130 мест для крещенских купаний, где будут дежурить более 500 сотрудников ОСВОД (Общества спасания на водах).